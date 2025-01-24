Bıçaklı saldırı sonrası göç politikaları tartışmalarını alevlendirdi

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İKTİDAR partisi sınır dışı işlemlerinden eyaletlerin sorumlu olduğu vurgusu yaptı. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, sınır dışı süreçlerindeki aksaklıkları vurguladı. Bakan Faeser, “Eyaletlerdeki sınır dışı işlemleri yetersiz kalıyor. Gerekli olan yeterli sayıda gözaltı merkezi mevcut değil ve uygulama açısından ciddi açıklarımız var” dedi. Yeşiller Partisi’nden Konstantin von Notz, göç politikalarında yürütme eksikliğine dikkat çekerek, “Saldırganın zaten ülkeden sınır dışı edilmiş olması gerekiyordu. Asıl mesele yasalar değil, uygulama eksikliği” dedi. Başbakan Olaf Scholz da tüm kurumlara yasaların uygulanmasında “zihniyet değişikliği” çağrısında bulundu. Öte yandan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann (CSU), sınır dışı yetkisinin eyaletlerden alınarak federal hükümete verilmesine karşı olmadığını belirtirken, bu konuda herhangi bir taleplerinin olmadığını vurguladı.

