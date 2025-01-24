Bıçaklı saldırı sonrası göç politikaları tartışmalarını alevlendirdi

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:13
Almanya’nın Aschaffenburg kentinde iki kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı, yaklaşan genel seçimler öncesinde siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. İktidardaki SPD ve muhalefet partileri arasında, suçlunun sınır dışı edilmesiyle ilgili eksiklikler ve sorumluluk tartışmaları derinleşiyor.
İKTİDAR partisi sınır dışı işlemlerinden eyaletlerin sorumlu olduğu vurgusu yaptı. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, sınır dışı süreçlerindeki aksaklıkları vurguladı. Bakan Faeser, “Eyaletlerdeki sınır dışı işlemleri yetersiz kalıyor. Gerekli olan yeterli sayıda gözaltı merkezi mevcut değil ve uygulama açısından ciddi açıklarımız var” dedi. Yeşiller Partisi’nden Konstantin von Notz, göç politikalarında yürütme eksikliğine dikkat çekerek, “Saldırganın zaten ülkeden sınır dışı edilmiş olması gerekiyordu. Asıl mesele yasalar değil, uygulama eksikliği” dedi. Başbakan Olaf Scholz da tüm kurumlara yasaların uygulanmasında “zihniyet değişikliği” çağrısında bulundu. Öte yandan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann (CSU), sınır dışı yetkisinin eyaletlerden alınarak federal hükümete verilmesine karşı olmadığını belirtirken, bu konuda herhangi bir taleplerinin olmadığını vurguladı.ANMA TÖRENİ
Öte yandan saldırının gerçekleştiği parkta yaklaşık 3 bin kişi bir araya gelerek kurbanlar için sessiz bir anma düzenledi. Yaşanan saldırıda, 2 yaşındaki Faslı bir çocuk ile ona yardım etmek isteyen 41 yaşındaki bir Alman yaşamını yitirmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. 28 yaşındaki Afgan asıllı saldırgan ise psikiyatrik bir kliniğe sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, şüphelinin daha önce şiddet içerikli suçlarla gündeme geldiğini ve akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıkladı. Ancak, iletişim eksiklikleri ve yasal prosedürlerdeki aksaklıklar nedeniyle saldırganın daha önce sınır dışı edilemediği belirtildi. Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
, psikolojik hastalıkların suç eğilimiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini hatırlattı. Psikiyatri uzmanlarının olası tehlike durumunda harekete geçme yetkisine zaten sahip olduğunu ifade etti.