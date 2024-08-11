Bıçak bulundurma yasağı

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BAŞKENT Berlin’in farklı kesimlerinde son günlerde art arda bıçaklı saldırılar yaşanması ve çok sayıda kişinin yaralanması üzerine ‘bıçak yasağı’ gündeme geldi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), özellikle kamuya açık yerlerde bıçak taşınmasına ve insanların üzerlerinde bıçak bulundurmalarına sınırlandırma getirileceğini açıkladı. Şu anda geçerli yasalara göre insanların yanlarında 12 santimetre uzunluğuna kadar bıçak bulundurmalarına izin veriliyor. Bunun 6 santimetre ile sınırlandırılacağı söyleniyor.



HER GÜN 60 SALDIRI

Bakan Faeser, “Tehlikeli sustalı bıçak taşınmasını yasaklayacağız” derken, bu alanda yasal düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurguladı. Aynı zamanda bu düzenlemelerde tren ve metro istasyonları, havaalanları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bıçak bulundurma yasağının yer alacağını söyledi. Almanya genelinde her gün 60-70 bıçaklı saldırı yaşandığı açıklandı. Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre Almanya genelinde 2021 yılında 10 bin 101, 2022’de 12 bin 355 ve geçen yıl da 13 bin 844 bıçaklı saldırı saptandı.