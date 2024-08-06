Beyzbol sopalarıyla saldırdılar! Türk genci...

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EDİNİLEN bilgiye göre iki grup, cumartesi sabahı erken saatlerde Mâcon’daki bir gece kulübünden çıktıktan sonra Prissé’de karşılaştı. İddiaya göre bir kız nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu 8 kişi, 19 yaşındaki Ispartalı Numan Toprakoğlu ile arkadaşını belediye parkında sıkıştırıp beyzbol sopalarıyla saldırdı. Vahşi saldırıda ağır yaralanan Toprakoğlu, Dijon Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen aynı gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan arkadaşı ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

5 KİŞİ YAKALANDI

Türk toplumunun derin üzüntüyle karşıladığı vahim olay, yetkili merciler tarafından her yönüyle araştırılırken, polis 5 şüpheliyi yakaladı. Diğer şüpheliler ise aranıyor.