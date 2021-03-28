Beyin tümörüne karşı aşı

TEDAVİNİN Difuz Glioma’nın belli mutasyon türlerinde başarı sağladığı kaydedildi. Geliştirilen aşının ilk denemeleriyle ilgili gelişmeleri Heidelberg’deki Alman Kanser Araştırmaları Merkezi duyurdu. Uzun yıllar kanserle mücadele alanında araştırmalar yapan nörolog Michael Platten, ‘Nature’ dergisindeki yazısında geliştirilen aşının FAZ 1 sonuçlarını anlattı. 30 hasta üzerinde yapılan çalışmalarda hastaların yüzde 93’ünde kansere karşı bağışıklığın güçlendirilerek etkili olduğu ifade edildi. Aşı yapılan hastaların yüzde 84’ünün aşıdan sonra 3 yıl daha yaşayabildiği ve yüzde 63’ünde ise bu süre içinde tümörün yayılmasının durduğu belirtildi. Münih Teknik Üniversitesi’nden Angela Krakhardt araştırmacıların önemli bir adım attıklarını belirtirken, aşının ikinci faz denemelerinde daha sağlıklı sonuçlar beklendiği kaydedildi. Almanya’da her yıl 1200 kişiye IDH1 mutasyonlu Difüzy Glioma kanser teşhisi konulduğu belirtildi.