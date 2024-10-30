‘Beyaz Dev’e büyük baskın

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DUISBURG’da 20 katlı, 320 dairesi bulunan ve ‘Beyaz Dev’ olarak adlandırılan bina, sık sık olumsuz haberlerle gündeme geliyor. Son olarak lojistik firması DHL, burada çalışanlarına yönelik tehditler nedeniyle haftalarca teslimat yapmayı reddetmişti. Bonn merkezli şirket, bir süre sonra bazı günlerde teslimat yapmaya yeniden başladı ancak çalışanlarını güvenlik görevlileri eşliğinde gönderdi. Mahallede, 1970’lerde inşa edilen birkaç yüksek bina daha bulunuyor. Başlangıçta Duisburg işçi sınıfı için oldukça cazip olan bu ‘Beyaz Devler’ yıllar içinde bakımsız kaldı. Duisburg Belediyesi, sorunlu bölgeyi yenileyerek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İki ‘Beyaz Dev’ yıkılırken son binanın ise 2025 yılında yıkılması planlanıyor.

‘Beyaz Dev’e yapılan son baskın ve denetime ise 400’e yakın güvenlik görevlisi katıldı. Duisburg Belediyesi’nin açıklamasına göre binada yabancılar dairesi, sosyal yardım suistimaliyle mücadele birimi ve iş merkezinin (Jobcenter) çalışanları da denetime katıldı. Baskınlar haksız yere çocuk parası alanları tespit etmek amacıyla yapıldı. Baskınlar birçok kişi uyurken sabah saat 06.00’da gerçekleşti. Polis binanın tüm giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ve baskın boyunca kimsenin çıkışına izin vermedi. Yetkililer, kapı kapı dolaşarak binada kimlerin resmi olarak kayıtlı olduğunu ve orada gerçekten kimlerin yaşadığını kontrol etti. Bild gazetesi, 16 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14’ünün oturum müsaadesi bulunmadığını yazdı. İki kişinin ise sınır dışı edilmek için arananlar listesinde olduğu belirtildi. Aranan 320 konutta 1414 kişini kayıtlı olduğu sadece 591 kişinin yaşadığı belirlendi. Bazılarının ise burada yaşamadı halde ikametini orada gösterip sosyal yardım aldığı belirtildi. Yaklaşık 300 çocuğun o binada yaşamadığı halde çocuk parası alabilmek için ikâmet kaydının yaptırıldığı belirlendi.