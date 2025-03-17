Beyaz Ay Derneği’nden çok anlamlı iftar!

Mustafa KOYUNCU / ROTTERDAM
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 15:57
Hollanda Beyaz Ay Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli ve hayırseverler için Diva salonunda düzenlediği iftara T.C. Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İsmail Sula, DEİK-DTİK Hollanda Brabant bölgesi temsilcisi Ertan Torunoğulları, DEİK-DTİK Limburg temsilcisi Murat Ateşal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Adil Akaltun, Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Tahsin Özer, sivil toplum temsilcileri, engelli vatandaşlar ve ailelerinden oluşan 450 kadar davetli katıldı.
BEYAZ Ay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gür, “Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır” dedi.‘RAMAZAN AYI PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA AYIDIR’
Fikret Gür geçen sezonlarda başkanlık yapan Aynur Gül Çakır’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. 8 yıl başkanlık görevini yardımcısı Fikret Gür’e devreden Aynur Gül Çakır, “Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayıdır. Kıymetli dostlar, dernek olarak tüzük gereği belirli periyotlarla yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz. En son genel kurul toplantımıza 25 Ocak 2025 tarihinde kurulduğunda Hollanda
görevimi değerli yardımcım Fikret Gür’e devrettim. Sosyalleşme programlarımızı devam ettireceğiz. Engelsiz projemizi gerçekleştirdik. Derneğimize desteğini esirgemeyen gönüllü sponsorlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunarım. Yeni başkanımızın yardımcısı olarak her zaman ona destek olmaya katkı sunmaya devam edeceğim” diye konuştu.ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUM
DEİK-DTİK Brabant temsilcisi Ertan Torunoğulları ise, “Hollanda Beyaz Ay Derneği’nin çalışmalarını takip ediyorum. Engelli vatandaşlarımız için gönüllü olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ederim. Hollanda’daki işverenler olarak engelliler ve ailelerine destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu akşam iftar
sofrasına katılan engelli kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi, mutlu olmaları hepimizi mutlu etmiştir. Allah’tan devamlı yüzlerinin gülmesini, mutlu olarak, hayatlarını sıkıntı çekmeden devam ettirmesini dilerim” ifadelerini kullandı. Sanatçı Burak Tanrıverdi seslendirdiği eserlerle, semah gösterileri de ayrıca davetlilerin takdirini topladı.