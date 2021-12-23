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‘Beşinci dalgayı beklemek zorundayız’

#Almanya#Sağlık Bakanı#Robert Koch Enstitüsü
‘Beşinci dalgayı beklemek zorundayız’

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Kovid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi.

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SALGINDA beşinci dalganın artık önlenemeyeceğini düşünmek gerektiğini belirten Lauterbach, “Delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız. Buna rağmen kesin olarak beşinci dalgayı beklemek zorundayız” dedi. Güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu söyleyen Lauterbach, “Şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı. Lauterbach, Almanya’nın 4 milyon doz yeni Novavax aşısı sipariş verdiğini söyledi.

‘Beşinci dalgayı beklemek zorundayız’


RKI Başkanı Wieler ise ülkedeki yeni koronavirüs vakalarındaki son düşüşün tersine dönmesini beklediğini söyledi. Lothar Wieler, “Son günlerde vaka sayısı düşüyor ama ne yazık ki bu bir gevşeme işareti değil. Hâlâ çok yüksek olan vaka sayılarını düşürmemiz gerekiyor. Noel, Omikron ateşini yakan kıvılcım olmamalı” ifadelerini kullandı. Robert Koch Enstitüsü’ne göre Almanya’da son 24 saatte 45 bin 659 yeni korona virüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 6 milyon 878 bin 709’a yükseldi. Son 24 saatte 510 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 109 bin 324’e ulaştı.

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#Almanya#Sağlık Bakanı#Robert Koch Enstitüsü

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