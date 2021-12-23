Haberin Devamı

SALGINDA beşinci dalganın artık önlenemeyeceğini düşünmek gerektiğini belirten Lauterbach, “Delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız. Buna rağmen kesin olarak beşinci dalgayı beklemek zorundayız” dedi. Güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu söyleyen Lauterbach, “Şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı. Lauterbach, Almanya’nın 4 milyon doz yeni Novavax aşısı sipariş verdiğini söyledi.