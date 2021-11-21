Beşinci dalga uyarısı

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SON 24 saatte vaka sayısı 42 bin 727 artarak toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 942’ye yükseldi. Bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75 olurken, koronavirüsten hayatanı kaybedenlerin sayısı da 99 bin 62’ye yükseldi. Salgında dördüncü dalganın şiddeti konuşulurken, RKI Direktörü Prof. Dr. Lothar Wieler, beşinci dalga konusunda uyardı: “Temasların azaltılması ve aşılama yoğun bir şekilde başarılı olmazsa, mevcut modellemeye göre beşinci dalgayı da yaşayacağız. Şimdiye kadar daha fazla insanın bu kolay adımı atmaya karar vermemiş olması üzücü. Kışın daha sonraki seyri, büyük ölçüde şimdi atılacak adımlara bağlı. Artık Almanya’da insanların temaslarının her yerde kısıtlanması sağlanmalıdır. Büyük kutlamalardan, büyük etkinliklerden ve kapalı mekanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılması gerekir. Bunun etkileri iki hafta sonra enfeksiyon sayısında görülecek. Pandemiden çıkış yolu aşı. Aşıyla birlikte diğer önlemler de ihmal edilmemeli. Bazı insanların tam olarak anlayamayabileceği şey, yüzde yüz korumanın olmadığıdır.” Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Başkanı Thomas Mertens de beşinci dalganın mümkün olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Martens, “2022 kışında beşinci dalganın olması bekleniyor. Bunun ne kadar güçlü olduğu, büyük ölçüde kaç kişinin aşılandığına ve güçlendirildiğine bağlı” dedi.

‘TEHDİT GİBİ KONUŞULMAMALI’

Almanya’da beşinci dalgayla ilgili açıklamalar Avusturya’da olduğu gibi aşı zorunluluğunu da yeniden gündeme getirdi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, Tagesthemen haber programına yaptığı açıklamada, “İşte bu yüzden Avusturya’da olduğu gibi şubat ayından itibaren önümüzdeki yılın ikinci yarısı için genel bir aşı yükümlülüğümüzün olup olmayacağını konuşmamız gerekiyor” dedi. Söder, tüm aşı teşviklerinin işe yaramaması durumunda, sonunda ‘daha sürdürülebilir seçeneklere’ başvurulması gerektiğini kaydetti. Ancak iktidarı devralmaya hazırlanan SDP, Yeşiller ve FDP, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyor. Aşı zorunluğunun olmayacağını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heki Maas, bunu gerekli görmediklerini ve anayasal açıdan da sorunlu bulduklarını ifade etti. FDP Sağlık Politikaları Uzmanı Christine Aschenberg-Dugnus da aşı zorunluğunun bir tehdit gibi konuşulmasının kmimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.