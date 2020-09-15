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Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz; Bayern Münihli isme resmi teklif
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ bek için sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, Bayern Münih 2'de forma giyen Mert Yılmaz'a transfer teklif etti.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz için transfer teklifinde bulundu. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Bayern Münih'e 500 bin euro'luk resmi teklif yaptı.
Bayern Münih'in Mert Yılmaz'ı satmaya karar verdiği ve gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
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