Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz; Bayern Münihli isme resmi teklif

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz için transfer teklifinde bulundu. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Bayern Münih'e 500 bin euro'luk resmi teklif yaptı.

Bayern Münih'in Mert Yılmaz'ı satmaya karar verdiği ve gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.