Diego Simeone, Francisco Montero'nun Beşiktaş'ta devam etmesini istiyor

2020-21 sezonunda Beşiktaş formasıyla 14 resmi maçta görev yapan Francisco Montero, söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.

14 Ocak 1999 tarihinde Sevilla'da dünyaya gelen Francisco Montero, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Atletico Madrid'de start verdi. Başarılı savunmacı, 2019-20 sezonunu kiralık olarak Deportivo La Coruna'da geçirdi. Güncel piyasa değeri 6.7 milyon Euro olarak gösterilen Montero, stoper pozisyonunun dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

İspanya U-21 Milli Takımı'nda 1 maçta görev yapan genç savunmacı, sol ayağını etkili kullanıyor. Atletico Madrid'in B Takımı'nda 19 maçta şans bulan İspanyol savunmacı, İspanyol ekibinin U-19 Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı. A Takım seviyesinde de şans bulan 22 yaşındaki stoper, 14 karşılaşmada görev yaptı.

2016 yılından bu yana Atletico Madrid bünyesinde yer alan genç oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılının Temmuz ayına kadar devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu, retinasındaki yırtılma nedeniyle bir dönem gözlerini koruma amaçlı olarak antrenmanlarda ve maçlarda gözlük kullandı.

Son haftalarda başı sakatlıklarla dertte olan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Montero'da katılmıştı.

Durumu yapılan tetkikler sonrasında sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol savunmacıdan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Buna göre, 22 yaşındaki savunmacının 2-3 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla alakalı yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.