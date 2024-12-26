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Beşiktaş sevgisi havalimanını inletti

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#AVRUPADAN HABER#Beşiktaş #Burak Girgin
Beşiktaş sevgisi havalimanını inletti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 10:13

Beşiktaş basketbol takımı, Almanya’da Ulm takımıyla bugün saat 19.00’da oynayacağı maç için Almanya’ya geldi.

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BEŞİKTAŞLI oyuncuları Stuttgart Havalimanı’nda indiklerinde Stuttgart Başkonsolosluğu yetkilileri, Baden Würtemberg Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Burak Girgin ve yönetim kurulu üyeleri ile gurbetçi vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Coşkulu kalabalık, Stuttgart Havalimanı’nı Beşiktaş tezahüratlarıyla inletti. Beşiktaş sevgisi havalimanında bulunan diğer yolcuların da ilgisini çekti ve ortaya çok renkli görüntüler çıktı. Coşkulu kalabalığın Beşiktaşlı basketbolcularla bütünleşmesi görülmeye değerdi, Beşiktaşlı taraftarlar takımla fotoğraf çekildikten sonra oyuncular otele doğru yola çıktı.

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#AVRUPADAN HABER#Beşiktaş #Burak Girgin

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