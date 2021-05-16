Beşiktaş Müzesi kapısına sıkışan köpeği, taraftarın dikkati kurtardı

Vodafone Park önünde yapılan eğlencelerde bir köpek Beşiktaş Müzesi'nin kapısına sıkıştı. Taraftarların meşale yakıp, havai fişek attıkları sırada korkan bir köpek müze kapısıyla duvar arasında sıkıştı. Köpeğin müze kapısıyla duvar arasında sıkıştığını gören bir Beşiktaş taraftarı, olaya müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Stadyum görevlileriyle senkronize bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda müze kapısının da açılmasıyla, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpeğin duvar arasında sıkıştığını fark eden Fatma Tellioğlu isimli taraftar, "Sıkışan köpeğin hemen farkına varıp itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar 5 dakika içinde geldiler. Beşiktaş Kulübü güvenlikleri de müze kapısını açıyorlar. İnşallah kurtaracağız "dedi.