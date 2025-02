Beşiktaş istedi, Hoffenheim aldı!

Haberin Devamı

Leo Ostigard (Stoper) Rennes -> Hoffenheim | Bonservis: Kiralık

Bundesliga ekibi Hoffenheim, savunma tandemine takviyede bulundu. Hoffenheim, Rennes forması giyen Leo Ostigard'ı kadrosuna dahil etti. Leo Ostigard'ın sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Norveçli savunmacı Beşiktaş'la da anılıyordu.

Marco Asensio (Sağ kanat) PSG -> Aston Villa | Bonservis: Kiralık

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, PSG'den Marco Asensio'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Aston Villa ile sözleşme imzalayan İspanyol oyuncuyla bu transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Nico Gonzalez (Orta saha) Porto -> Manchester City | Bonservis: 60 milyon Euro

Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devinin bu transfer için kasasından 60 milyon Euro çıkacak.

Haberin Devamı

Victor Nelsson (Stoper) Galatasaray -> Roma | Bonservis: Kiralık (Kiralama bedeli: 500 bin Euro) - Satın alma opsiyonu: 10 milyon Euro

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı resmiyete kavuştu. Roma ile sözleşme imzalamak adına İtalya'ya giden Danimarkalı oyuncunun transferi iki kulüp tarafından da resmen açıklandı. Roma, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla kadroya katıldığını duyurdu. İtalyan ekibinde 25 numaralı formayı giyecek Nelsson, kulüp tarihindeki beşinci Danimarkalı futbolcu oldu.

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılarak oyuncunun Roma'ya kiralık verildiğini açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray, 500 bin Euro kiralama bedeli alırken Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak belirlendi. Galatasaray'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Lloyd Kelly (Stoper) Newcastle United -> Juventus | Bonservis: 17.2 milyon Euro

Juventus, Newcastle United'dan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Lloyd Kelly'i 17.2 milyon Euro bonservis karşılığı kadrosuna kattı.

Michy Batshuayi (Forvet) Galatasaray -> Eintracht Frankfurt | Bonservis: 3 milyon Euro

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon Euro transfer ücreti ve 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." denildi.

Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Haberin Devamı

Warren Bondo (Orta saha) Monza -> Milan | Bonservis: 10 milyon Euro

Milan, Monza'nın 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Warren Bondo'yu 10 milyon Euro bonservisle transfer etti.

Mathys Tel (Sol kanat) Bayern Münih -> Tottenham | Bonservis: Kiralık / Satın alma opsiyonu: 55 milyon Euro

Tottenham, Bayern Münih'ten Mathys Tel'i kiraladığını açıkladı. 19 yaşındaki solak yıldızın satın alma opsiyonunun 55 milyon Euro olduğu belirtildi.

Moatasem Al-Musrati (Orta saha) Beşiktaş -> Monaco | Bonservis: Kiralık

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi sezon sonuna kadar Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'ya satın olma opsiyonuyla kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club'ın satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 25 kez forma giyen Libyalı futbolcu, 2 gol kaydetti.

Andrea Belotti (Forvet) Como -> Benfica | Bonservis: Kiralık

Benfica, Como 1907'den 31 yaşındaki İtalyan forvet Andrea Belotti'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Bruma (Sağ kanat) Braga -> Benfica | Bonservis: 6 milyon Euro

Portekiz devi Benfica, Braga'da top koşturan Bruma'yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Santiago Gimenez (Forvet) Feyenoord -> Milan | Bonservis: 32 milyon Euro

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Alvaro Morata’yı Galatasaray’a kiralık olarak gönderen İtalyan temsilcisi, Feyenoord’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Meksikalı santrfor Santiago Gimenez’i kadrosuna kattığı duyurdu. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gimenez ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11’i Hollanda Ligi, 2’si Hollanda Kupası, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i Hollanda Süper Kupası olmak üzere 19 maçta forma giydi ve 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Nicolo Zaniolo (Sağ kanat) Galatasaray -> Fiorentina | Kiralama bedeli: 3.2 milyon Euro | Satın alma opsiyonu: 15.5 milyon Euro

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Fiorentina'nın anlaşmaya göre Zaniolo için Galatasaray'a 2024-2025 sezonunda kalan süre için 3,2 milyon avro geçici transfer bedeli ödeyeceği, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedelinin ise 15,5 milyon avro olduğu aktarıldı.

Floransa ekibinin oyuncuyu satın alması halinde de sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon avro tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyeceği belirtildi.

Patrick Dorgu (Sol bek) Lecce -> Manchester United | Bonservis: 30 milyon Sterlin

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan İtalya temsilcisi Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu renklerine bağladı. Manchester United Kulübü, 20 yaşındaki sol bek ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Cher Ndour (Orta saha) PSG (Beşiktaş) -> Fiorentina | Bonservis: 5 milyon Euro

Beşiktaş'a sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan Cher Ndour, bonservisiyle birlikte Fiorentina'ya transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Valentin Barco ( Sol Bek) Brighton -> Strasbourg | Bonservis: Kiralık

Premier Lig ekibi Brighton, Arjantinli genç sol bek Valentin Barco'nun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Daniel Svensson (Sol bek) Nordsjaelland -> Borussia Dortmund | Bonservis: Kiralık

Borussia Dortmund, Nordsjaelland'dan 22 yaşındaki sol bek Daniel Svensson'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Andre Silva (Santrfor) Leipzig -> Werder Bremen | Bonservis: Kiralık

Werder Bremen, Leipzig'ten Andre Silva'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Marcus Edwards (Sağ kanat) Sporting -> Burnley | Bonservis: Kiralık

Burnley, Sporting Lizbon'dan Marcus Edwards'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolcunun adı transfer döneminde Beşiktaş'la anılıyordu.

Stefanos Tzimas (Santrfor) Nürnberg -> Brighton | Bonservis: Açıklanmadı

Brighton, Nürnberg'ten 19 yaşındaki Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tzimas, sezon sonunda kadar Alman ekibinde kalacak.

Kosta Nedeljkovic (Sağ bek) Aston Villa -> Leipzig | Bonservis: Kiralık

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig, Aston Villa'dan 19 yaşındaki Sırp sağ bek Kosta Nedeljkovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Marcus Rashford (Hücum) Manchester United -> Aston Villa | Kiralık

Aston Villa, Manchester United'dan kiralık olarak Marcus Rashford'un transferini tamamladı. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu sezonun geri kalanı için Aston Villa'ya transfer olurken, Villa'nın yaz aylarında 47.8 milyon euyro (40 milyon pound) karşılığında transferi kalıcı hale getirme opsiyonu bulunuyor. Rashford'ın yıllık brüt 20.3 milyon euro olan maaşının kaldığı süre boyunca maaşının dörtte üçünü ve performansa dayalı bonuslara bağlı olarak yüzde 90'ına kadarını Villa karşılayacak.

Amine Gouiri (Forvet) Rennes -> Marsilya | Bonservis: 22 milyon Euro

Galatasaray'ın görüştüğü Amine Gouiri, Marsilya'ya imza attı. Fransız ekibi Gouiri için bonuslar dahil 22 milyon euro ödedi. Gouiri yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

Nicola Zalewski (Orta saha) Roma -> Inter | Kiralık

Serie A ekibi Roma forması giyen Nicola Zalewski, artık Inter'in başarısı için ter dökecek. Mavi-siyahlı kulüp, Polonyalı kanat oyuncusunu başkent ekibinden kiraladı. Inter'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz yaz Nicola Zalewski'yi renklerine katmak için uğraş vermiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Bu sezon 3 ayrı kulvarda 17 maçta forma giyen Polonyalı yıldız 2 asist yaptı.

Miguel Almiron (Sağ kanat) Newcastle United -> Atlanta United | Bonservis: Açıklanmadı

Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı. ABD basınındaki haberlerde Newcastle United'ın bu transfer için 13 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Kevin Danso (Stoper) Lens -> Tottenham Hotspur | Kiralık

Tottenham, yakın zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kevin Danso'yu Lens'tan kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kevin Danso'nun Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'tan uluslararası izin ve çalışma iznine tabi olarak kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Avusturyalı uluslararası savunma oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Kulübümüze katılacak ve yaz aylarında anlaşmayı kalıcı hale getirme yükümlülüğü olacak. Danso 4numaralı formayı giyecek." ifadelerine yer verildi.

Bazoumana Toure (Sol Kanat) Hammarby -> Hoffenheim | Bonservis: 10 milyon Euro

Hoffenheim, Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Jhon Duran (Forvet) Aston Villa -> Al-Nassr | Bonservis: 77 milyon Euro

Takımdaki yabancılarından Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gidişi sonrası Al-Nassr, dikkat çekici bir hamleye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, Aston Villa'nın forveti Jhon Duran'ı 77 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Mario Hermoso (Savunma) Roma -> Bayer Leverkusen | Bonservis: Kiralık

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Mario Hermoso'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız futbolcunun ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

Neymar (Forvet) Al Hilal -> Santos | Bonservis: Yok

Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al-Hilal, Neymar'la yolların ayrıldığını açıkladı. Çok süre geçmeden Brezilyalı yıldızın yeni adresi belli oldu. Neymar Jr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Santos'a geri döndüğünü açıkladı. Yaptığı açıklamada, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi." ifadelerine yer verdi.

Serdar Dursun (Forvet) Alanyaspor -> Persepolis | Bedelsiz

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal’ın yaptığı İran kulübü Persepolis, transferde tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile resmen anlaşma sağlandığı duyuruldu. Golcü oyuncu, daha önce Fenerbahçe’de de İsmail Kartal ile beraber çalışmıştı.

Kulüp kariyerinde 414 maça çıkıp 149 gol atan deneyimli futbolcu Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi. 10 kez de A Milli Futbol Takımı’nda maça çıkan Serdar Dursun, 7 defa gol sevinci yaşadı.

Jean Onana (Orta saha) Beşiktaş -> Genoa | Bonservis: Kiralık

Beşiktaş, Jean Onana'nın İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, kamerunlu futbolcuyu 2023 yılında 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Onana'dan bir türlü istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, oyuncuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralamıştı. Jean Onana, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta 163 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Xavi Simons (Orta Saha) PSG-> Leipzig

Bundesliga ekibi Leipzig, kiralık olarak forma giyen Xavi Simons'un bonservisini PSG'den aldığını açıkladı. Simons 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Eljif Elmas (Orta saha) Leipzig -> Torino | Kiralık

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'den İtalya Serie A ekibi Torino'ya kiralandı.

Mergim Berisha (Forvet) Hoffenheim -> Augsburg | Bonservis: Kiralık

Augsburg, Hoffenheim'dan eski oyuncusu Mergim Berisha'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Jota (Sol Kanat) Rennes -> Celtic | Bonservis: 10 milyon Euro

İskoçya Ligi'nin köklü kulüplerinden Celtic, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen Jota'yı 10 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

Antony (Sağ Kanat) Manchester United -> Real Betis | Bonservis: Kiralık

Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi sezon sonuna kadar Real Betis'e kiraladı. 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Ajax'tan 101 milyon euroya transfer olmasının ardından bekleneni veremedi. Bu sezon Premier Lig'de sadece sekiz maça çıkan Antony, hiçbirinde ilk 11'de yer almadı.

Kyle Walker (Sağ Bek) Manchester City -> Milan | Bonservis: Kiralık

Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarını sürdürüyor.İtalyan ekibi, Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı.2017 yılından bu yana Manchester City'nin formasını terleten İngiliz futbolcu, 319 resmi maça çıktı, 6 kez fileleri sarsarken 23 de asiste imza attı.

Kolo Muani (Forvet) PSG -> Juventus | Kiralık transfer

İtalya Serie A devi Juventus, PSG'den Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. 26 yaşındaki Fransız golcünün adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Omar Marmoush (Forvet) Eintracht Frankfurt -> Manchester City | 75 milyon euro

Manchester City, Eintracht Frankfurt'un forvet oyuncusu Omar Marmoush'u 75 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattı. Kanatlarda da oynayabilen 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, İngiliz devi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Wilfried Zaha (Forvet) Galatasaray -> Charlotte FC| Kiralık

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Oyuncu için 2.8 milyon dolar kiralama bedeli ödenecek.

Keylor Navas (Kaleci) Kulüpsüz -> Newell’s Old Boys | Bonservissiz

Vitor Reis (Stoper) Palmeiras -> Manchester City | Bonservis: Açıklanmadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu." denildi.

David Luiz (Stoper) Flamengo -> Fortaleza | Bonservisi yok

Flamengo'dan ayrılan 37 yaşındaki David Luiz, Brezilya ekibi Fortaleza ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Khvicha Kvaratskhelia (Sol Kanat) Napoli -> PSG | Bonservis: 75 milyon Euro

Abdukodir Khusanov (Stoper) Lens -> Manchester City | Bonservis: 40 milyon Euro

Alberto Costa (Sağ Bek) Vitoria Guimaraes -> Juventus | Bonservis: 13.8 milyon Euro

Min-hyeok Yang (Sağ Kanat) Gangwon -> Tottenham | Bonservis: 4 milyon Euro

Gift Orban (Forvet) Lyon -> Hoffenheim | Bonservis: 9 milyon Euro

Julio Soler (Sol Bek) Lanus -> Bournemouth | Bonservis: 8 milyon Euro

Cristian Medina (Orta Saha) Boca Juniors -> Estudiantes | Bonservis: 14.6 milyon Euro

Oscar (Orta Saha) SH SIPG -> Sao Paulo | Bonservis: Bedelsiz

Ruben Vargas (Sol Kanat) Augsburg -> Sevilla | Bonservis: 2.5 milyon Euro

Mathias Lovik (Sol Bek) Molde -> Parma | Bonservis: 6 milyon Euro

Jaden Philogene (Sol Kanat) Aston Villa -> Ipswich Town | Bonservis: 23.7 milyon Euro

Issa Kabore (Sağ Bek) Manchester City -> Werder Bremen | Bonservis: Kiralık

Emmanuel Agbadou (Stoper) Reims -> Wolves | Bonservis: 20 milyon Euro

Jonjo Shelvey (Orta Saha) Eyüpspor -> Burnley | Bonservis: Bedelsiz

Luiz Henrique (Sağ Kanat) Botafogo -> Zenit | Bonservis: 33 milyon Euro

Donyell Malen (Sağ Kanat) Borussia Dortmund -> Aston Villa | Bonservis: 25 milyon Euro

Thiago Almada (Orta Saha) Botafogo -> Lyon | Bonservis: Kiralık

Seko Fofana (Orta Saha) Al-Nassr -> Rennes | Bonservis: 20 milyon Euro

Antonin Kinsky (Kaleci) Slavia Prag -> Tottenham | Bonservis: 16.5 milyon Euro

Andreas Skov Olsen (Sağ Kanat) Club Brugge -> Wolfsburg | Bonservis: 14 milyon Euro

Romain Esse (Orta Saha) Millwall -> Crystal Palace | Bonservis: 14.2 milyon Euro

Mika Biereth (Forvet) Sturm Graz -> Monaco | Bonservis: 13 milyon Euro

Diego Gomez (Orta Saha) Inter Miami -> Brighton | Bonservis: 13 milyon Euro

Assane Diao (Sağ Kanat) Real Betis -> Como | Bonservis: 12 milyon Euro