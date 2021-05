Beşiktaş Hatay‘ı yenerse...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmayı Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka değerlendirdi. İşte Şansal Büyüka'nın yorumları... Süper Lig’de bitime 4 hafta kaldı. Beşiktaş önemli ölçüde avantajlı... Hatta bu akşam Hatayspor’u yenerse Fenerbahçe ile Galatasaray‘a geçmiş olsun, Beşiktaş şampiyon olur. Bir anlamda son aşamada formül belli: Yen Hatay‘ı, kap kupayı... AVERAJI UNUTMAYIN

Şu unutulmasın: Beşiktaş bitime 4 hafta kala Fenerbahçe‘nin 5, Galatasaray‘ın 6 puan önünde... Ancak Beşiktaş‘ın konuşulmayan bir avantajı daha var. İkili averajı Fenerbahçe‘den daha iyi... Bu durumda Beşiktaş kalan 4 maçta 6 puan kaybederse, yani 4 maçın 2’sinde yenilirse Fenerbahçe ancak o zaman şampiyon olabilir. O da Fenerbahçe‘nin kalan her maçını kazanması koşuluyla... Bu ihtimal mümkün mü? Elbette mümkün ama mucizeden öte... GALATASARAY İÇİN...

Galatasaray‘ın şampiyon olması için Beşiktaş‘ın kalan 4 maçın 2 sini kaybetmesi gerekiyor. Duruma göre o bile yetmeyebilir. Beşiktaş ilk maçta Galatasaray‘ı iki farklı mağlup etti. Galatasaray‘ın önümüzdeki hafta ikili averajı eline geçirebilmesi için Beşiktaş‘ı üç farkla mağlup etmesi gerekiyor. Olur mu, olur. Ama kırk yılda bir olur... GALATASARAY'A GEÇMİŞ OLSUN...

Üstelik Beşiktaş, Aslantepe‘den bir puanla dönse bile Galatasaray‘a geçmiş olsun. Güçlü oyun Beşiktaş‘ta, büyük puan farkları Beşiktaş ‘ta, bütün yollar Beşiktaş’a çıkıyor. Beşiktaş bu akşam Hatay‘ı yenerse şampiyonluğu kutlu olsun. Fenerbahçe ile Galatasaray‘a geçmiş olsun. KRALLARIN KAPIŞMASI

Beşiktaş ile Hatayspor arasında bu akşam oynancak maç, bir başka açıdan da müthiş bir kapışmaya sahne olacak. Ligin en fazla gol atan 4 oyuncusu bu iki takımda... Beşiktaş’ta Aboubakar ile Larin, Hatayspor’da Boupendza ile Diouf...

Beşiktaş‘ta Aboubakar ile Larin‘in 15’er golü var... İki futbolcudan toplam 30 gol... Gerçi Aboubakar sakatlığı nedeniyle oynamaya ve gollere ara verdi ama Larin sahada... Hatayspor’daki ikili, her takıma kısmet olmaz... Boupendza 21 , Diouf 18 golde... Bu akşam sadece Beşiktaş- Hatay maçı değil, kralların da kapışması var. FENERBAHÇELİ VE GALATASARAYLILAR...

Beşiktaş‘ın hocası Sergen Yalçın, “Herkes bize karşı” dedi. Ben buna katılmıyorum. Aksine herkes Beşiktaş’ın güçlü oyununun yanında... İyi oynadığını, şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor. Fenerbahçeli, “Ben şampiyon olamayacaksam Beşiktaş olsun” diyor. Galatasaray, “Ben şampiyon olamayacaksam Beşiktaş olsun” diyor. Rakiplerin Beşiktaş‘a karşı hırslı oynamalarına gelince... Normal değil mi? Her takım lideri yenmek, sükse yapmak ister. YÖNETİCİLİK İŞTE BUDUR

Kulaktan dolma bilgi değil... Beşiktaş Kulübü’nden yetkili kişilere sorup bilgileri aldım. Bugün Süper Lig‘in tartışmasız en iyi sağ beki olarak kabul edilen Rosier‘in yıllık maaşı 800 bin euro... Süper Lig‘in asist kralı ve sezonun en etkili oyuncusu Raşit Ghazzel‘in yıllık maaşı 1 milyon 200 bin euro... Hem Rosier, hem Rachid Ghezzal kiralık... Ama kiralama bedeli sıfır... Kulüplerine tek kuruş yok. Sezon başı Alanya‘dan alınan Weliton ile N’Sakala‘nın maaşları 750’şer bin euro... Alışlara para ödenmedi. Sezon başında “Niye alındı?” denilen bu iki oyuncu şu anda Beşiktaş savunmasını ayakta tutuyorlar. Yöneticilik budur, transfer budur. Lafa bakmam, işe bakarım.