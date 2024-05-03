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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nuri Şahin ile görüştü!

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#AVRUPADAN HABER#Kaan Şakul#Hasan Arat
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nuri Şahin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:06

Yeni teknik adam arayışları için Almanya’da bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın Dortmund’da Nuri Şahin ile görüştüğü belirtildi.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nuri Şahin ile görüştü
BİR dizi görüşmeler için yönetici Kaan Şakul ile Almanya’da bulunan Hasan Arat’ın dün Nuri Şahin ile Dortmund’da bir görüşme yaptığı öğrenildi. Başkana yakın kaynaklara göre, Arat, Nuri Şahin ile görüşmesini yerel saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Hasan Arat ile Nuri Şahin görüşmesine dair taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Arat’ın yeni teknik adamın Almanya’dan olması yönünde isteğinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan Başkan Hasan Arat, Duisburg Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Yusuf Genç, çarşı Berlin’in öncülerinden Devrim Börcek ve bir grup Beşiktaş Almanya taraftar dernek üyeleri ile Dortmund’da bir araya gelerek sohbet etti. Ön görüşmeleri tamamlayan Hasan Arat’ın, bu sabah Türkiye’ye dönüyor.

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#AVRUPADAN HABER#Kaan Şakul#Hasan Arat

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