Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Nuri Şahin ile görüştü!

BİR dizi görüşmeler için yönetici Kaan Şakul
ile Almanya’da bulunan Hasan Arat
’ın dün Nuri Şahin
ile Dortmund’da bir görüşme yaptığı öğrenildi. Başkana yakın kaynaklara göre, Arat, Nuri Şahin ile görüşmesini yerel saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Hasan Arat ile Nuri Şahin görüşmesine dair taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Arat’ın yeni teknik adamın Almanya’dan olması yönünde isteğinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan Başkan Hasan Arat, Duisburg Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Yusuf Genç, çarşı Berlin’in öncülerinden Devrim Börcek ve bir grup Beşiktaş
Almanya taraftar dernek üyeleri ile Dortmund’da bir araya gelerek sohbet etti. Ön görüşmeleri tamamlayan Hasan Arat’ın, bu sabah Türkiye’ye dönüyor.