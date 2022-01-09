Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni dönem yarın başlıyor 50 ilde uygulanacak...Yeni dönem yarın başlıyor! 50 ilde uygulanacak...#E-İmza
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldüOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!#Koronavirüs
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdıSınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdı#Kahramanmaraş
Dünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi sonDünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi son!#Afganistan
Bakan açıkladı Doğal gaz yardımında tarih belli olduBakan açıkladı! Doğal gaz yardımında tarih belli oldu#Derya Yanık
Vurun emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu'Vurun' emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu#Kazakistan
Binlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyorBinlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyor #AVRUPA
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
Bodrum ve Marmariste dolu kâbusu Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandıBodrum ve Marmaris'te dolu kâbusu! Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandı#Muğla
Akıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmezAkıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmez!#Demet Akalın
İzmirde ele geçirilmişti Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de ele geçirilmişti! Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü#İzmir
Herkes ona, o prensine hayran... Geleceğin kraliçesi 40 yaşına girdiHerkes ona, o prensine hayran... Geleceğin kraliçesi 40 yaşına girdi!#Kate Middleton
Ünlü oyuncu sağlığına kavuştuÜnlü oyuncu sağlığına kavuştu#SEDA SAYAN
HABERLERAvrupa Haberleri

Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

#Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı#Beşiktaş, Hatayspor#AVRUPADAN HABERLER
Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Beşiktaş’ta gerek erkek gerekse kadın futbol takımları covid-19 yüzünden adeta ilk 11 kurmakta zorlanıyor. Beşiktaş Erkek Futbol Takımı, Çaykur Rizespor deplasmanına çok sayıda eksikle gitti. Ama diğer taraftan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı daha müşkül bir durumda maça çıktı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, eksikleri nedeniyle Hatay maçına 1 yedekle çıkmasına rağmen rakibini 5-1 yendi. Siyah beyazlı kadınlar, Hatayspor maçına sadece 1 yedek oyuncuyla çıktı. Çok sayıda Covid-19 vakası nedeniyle Beşiktaş’ın kadın futbol takımı ancak bir oyuncu değişikli yapabildi.

Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Siyah beyazlılar, bu sezon Hatayspor maçı öncesi oynadığı 3 maçta da galip gelerek 9 puanla zirveye yerleşti. Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, maçı da 5-1 kazandı. Siyah beyazlılarda Zeynep Gamze Koçer 3 golle hat trick yaparken Melik Öztürk ve Gizem Gönültaş skoru belirleyen isimler oldu.
Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı#Beşiktaş, Hatayspor#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı