Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, eksikleri nedeniyle Hatay maçına 1 yedekle çıkmasına rağmen rakibini 5-1 yendi. Siyah beyazlı kadınlar, Hatayspor maçına sadece 1 yedek oyuncuyla çıktı. Çok sayıda Covid-19 vakası nedeniyle Beşiktaş’ın kadın futbol takımı ancak bir oyuncu değişikli yapabildi.