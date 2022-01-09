Beşiktaş 1 yedekle maça çıkabildi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, eksikleri nedeniyle Hatay maçına 1 yedekle çıkmasına rağmen rakibini 5-1 yendi. Siyah beyazlı kadınlar, Hatayspor maçına sadece 1 yedek oyuncuyla çıktı. Çok sayıda Covid-19 vakası nedeniyle Beşiktaş’ın kadın futbol takımı ancak bir oyuncu değişikli yapabildi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Siyah beyazlılar, bu sezon Hatayspor maçı öncesi oynadığı 3 maçta da galip gelerek 9 puanla zirveye yerleşti. Beşiktaş, Hatayspor
deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, maçı da 5-1 kazandı. Siyah beyazlılarda Zeynep Gamze Koçer 3 golle hat trick yaparken Melik Öztürk ve Gizem Gönültaş skoru belirleyen isimler oldu.