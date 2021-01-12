Beşi gitti sırada üç isim daha var

Özellikle Schalke ve Mainz'da başarısızlığı kronik bir hal aldığı için yeni göreve başlayan Bo Svensson ile Christian Gross'un takımlarını krizden kurtaracaklarına olan inanç da çok yüksek değil. İki teknik adamın takımın başında sezon sonunu görüp görmeyecekleri şimdiden büyük merak konusu. Gross ve Svensson'dan önce koltuğu sallanan ve önümüzdeki haftalarda görevlerinde kalıp kalmayacakları belli olmayan üç isim daha var. Bruno Labbadia (Hertha BSC), Markus Gisdol (FC Köln) ve Sebastian Hoeness (Hoffenheim) biran önce başarılı sonuçlar alamazlarsa görevlerinde kalmaları çok zor olacak. Üç ismi çok zor günler ve maçlar bekliyor.

BRUNO LABBADİA: Hertha teknik direktörü ilk sınavını cumartesi günü Köln deplasmanında verecek. Aynı zamanda Köln teknik direktörü Gisdol için de bu karşılaşma önemli bir sınav olacak. Hertha Berlin'in maçtan galip gelmemesi durumunda 54 yaşındaki Labbadia'nın Hertha macerasında sona gelinecek. Hele bir de Hoffenheim ile oynanacak maçtan da üç puan alınmazsa Labbadia, bu sezon işine son verilen teknik direktörler listesindeki yerini büyük ihtimalle alacaktır. Yönetimin yanı sıra takıma 374 milyon euro yatırım yapan sponsor Lars Windhorst'un da baskısı hissediliyor. Windporst takımı Avrupa kupalarında görmek istiyor. Hertha, Avrupa kupalarını hedeflerken şimdilerde 12. sırada bulunuyor. Labbadia'nın görevinde kalması için Hertha'nın daha üst sıralara çıkması gerekecek.

SEBASTIAN HOENESS: Kariyerinde ilk kez Bundesliga'da görev aldı. 38 yaşında. Alman futboluna yön veren bir ailenin mensubu. Bayern Münih'in efsane başkanı Uli Hoeness'in yeğeni. Yine Bayern Münih'te oynayan ve Hertha Berlin'de menajerlik yapan Dieter Hoeness'in de oğlu. Bu sezon başında Hoffenheim'da görev aldı. Takımı iyi hazırladı. Sezona da başarılı başlangıç yaptı. Bayern Münih'i farklı yendi. Avrupa Ligi'nde önemi sonuçlar aldı. Ancak son haftalarda takımı büyük bir düşüş yaşıyor. Hoffenheim cumartesi günü dişine uygun bir takımla oynuyor. Rakip Bielefeld. Eğer üç puan alırsa Hertha Berlin'e karşı stresten uzak bir maça çıkacak. Ancak her iki maçı da kaybederse Alman futbolun etkili ailesinin ferdi olması da onu kurtaramayabilir. Hoffenheim'ın patronu Dietmar Hopp ve sportif direktör Alexander Rosen Hoeness'e güven duyduklarını açıkladılar. Ancak verdikleri destek sonsuz değil.

MARKUS GISDOL: Köln'de beklenen başarıyı gösteremedi. Takımın sürekli kaybetmesine çözüm bulamadı. Sportif Direktör Horst Heldt ile iyi bir arkadaş, hatta komşular da. Ancak Heldt, eğer işler kötü giderse dostluğun ve komşuluğun etkisinde kalmadan karar alacağını daha önce söyledi. Köln'de işler iyi gitmiyor. Bir hafta içinde karşılaşacağı rakiplerinin de başı darda. İlk maçı cumartesi günü sıkıntılı günler geçiren rakibi Hertha ile oynayacak. Ardından sezon başından beri kriz ateşiyle yanan Schalke ile çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Alınacak üç ve daha fazla puanlar Gisdol'u biraz rahatlatacak. Ancak 51 yaşındaki teknik direktörün Köln'de kalıcı olmasına yetmeyecek. Önümüzdeki bir haftalık süreç üç teknik direktörün kaderi için önemli olacak.