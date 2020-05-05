Beş yıl sonra dava başlıyor

DAVAYI, ölen 150 yolcu ve kabin çalışanlarının yakınları açtı. Davacılar hem Lufthansa şirketinin hem de pilot eğitim okulunun yardımcı pilotun depresyonda olmasına rağmen uçuşuna izin vererek sorumsuz davranmakla suçluyor. Yardımcı pilot Lubitz, 24 Mart 2015’de Barcelona’dan kalkan uçağı 150 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Fransa Alpleri’ne düşürmüştü. Uçakta bulunanlardan hiç kimse kurtulamamıştı. Yolcular arasında çok sayıda öğrenci ve öğretmen de bulunuyordu. Uçakta bulunan Türk yolcu Muradiye Çelik de yaşamını yitirmişti.