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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.05.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Beş yıl sonra dava başlıyor

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Beş yıl sonra dava başlıyor
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Beş yıl önce yardımcı pilot Andreas Lubitz’in, Barcelona-Düsseldorf seferi yaptığı sırada Fransa Alpleri’ne düşürdüğü Germanwings uçağıyla ilgili açılan tazminat davası başlıyor. Lufthansa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pilot eğitim okuluna karşı açılan tazminat davası Essen kentinde görülecek. İlk duruşmada karar çıkması beklenmiyor.

DAVAYI, ölen 150 yolcu ve kabin çalışanlarının yakınları açtı. Davacılar hem Lufthansa şirketinin hem de pilot eğitim okulunun yardımcı pilotun depresyonda olmasına rağmen uçuşuna izin vererek sorumsuz davranmakla suçluyor.

Beş yıl sonra dava başlıyor
Yardımcı pilot Lubitz, 24 Mart 2015’de Barcelona’dan kalkan uçağı 150 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Fransa Alpleri’ne düşürmüştü. Uçakta bulunanlardan hiç kimse kurtulamamıştı. Yolcular arasında çok sayıda öğrenci ve öğretmen de bulunuyordu. Uçakta bulunan Türk yolcu Muradiye Çelik de yaşamını yitirmişti.
Beş yıl sonra dava başlıyor

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