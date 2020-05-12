'Beş eşcinsel futbolcuya destek veriyoruz...'

Amal Fashanu, The Justin Fashanu Foundation’ın (Justin Fashanu Vakfı) eşcinsel olduğunu gizlemek zorunda kalan beş futbolcuya danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı. Vakfı geçen yıl kuran Amal Fashanu, ikisi Premier League’de forma giyen bu beş futbolcunun destek arayışla organizasyona başvurduğunu ifade etti. Britanya’nın eşcinsel olduğunu açıklayan ilk futbolcusu olan ve ayrıca bonservis bedeli olarak 1 milyon Pound’u aşan ilk siyahi futbolcu olan Nijerya asıllı Justin Fashanu, eşcinsel olduğunu açıkladıktan bir yıl sonra, 1998’de, henüz 37 yaşındayken intihar etmişti.

Justin Fashanu’nun gazeteci yeğeni Amal Fashanu The Sun’a yaptığı açıklamada “Kimse ilk olmak istemiyor. Zihinlerinde bu insanlar kapana kısılmış hissediyor, utanıyorlar. Toplumun kendilerini kabul etmeyeceğini düşünüyorlar bu sebeple hayatlarını gizli yaşamayı tercih ediyorlar. Bu çok üzücü ancak bu isimler öncü olabilirler” diye konuştu.

Amal Fashanu aynı zamanda taraftarların eşcinsel futbolcuları daha önce hiç olmadığı kadar bağrına basmaya hazır olduğu bir dönem içinden geçildiğini de belirtti.

Gelecek yıllarda kendilerini özgürce ifade eden futbolcuların sayısının artacağını söyleyen Amal Fashanu medyanın da konuya daha fazla hoşgörü ile yaklaşacağını ifade ederek “Her 10 erkekten birinin eşcinsel olduğunu düşünürsek futbol dünyasında eşcinsel oyuncu sayısının çok olmadığı argümanı doğru olamaz” dedi.

Fashanu’nun adı tarihe yazıldı…

Kariyerinde Manchester City, Norwich City, Nottingham Forest ve Brighton gibi takımların formasını giyen Justin Fashanu’nun ismi bu yıl Futbol Şöhretler Müzesi’ne eklendi.

Mart 2011'de Liverpool'un İsveçli eski oyuncusu Glenn Hysen'in oğlu Anton Hysen, 2011 yılında İsveç'te Utsiktens BK forması giydiği dönemde gay olduğunu açıklamış ve aktif futbol hayatı devam ederken gay olduğunu açıklayan ikinci futbolcu olmuştu. Temmuz 2018’de ise MLS ekiplerinden Minnesota United’da forma giyen orta saha oyuncusu Collin Martin eşcinsel olduğunu resmen açıklamıştı.