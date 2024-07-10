Berlinli Türk girişimcilerden yeni bir Start-Up

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DÜNYANIN dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya’da demografik gelişmeler, kalifiye iş gücü göçünü zorunlu kılıyor. Federal hükümet, farklı sektörlerdeki açığı kapatmak için göç yasasında yaptığı değişikliklerle ülkeye kalifiye iş gücü göçünü kolaylaştırdı. Ancak kademeli olarak yürürlüğe giren yeni göç yasası, bürokratik zorluklar nedeniyle yavaş ilerliyor. Kalifiye Göç Yasası’nda en dikkat çekici yenilik ise yabancı kalifiye personelin mesleki veya akademik yeterliliğini tanıtmadan Almanya’da iş arayabilmesi. Bunun için işverenin çalıştıracağı yabancı personelin mesleki ve dil yeterliliğini kendisine uygun bulması kâfi olacak. Personel çalışmaya başladıktan sonra mesleki veya akademik diploma denkliği işlemlerini yapabilecek.

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BİRÇOK DİLDE HİZMET İMKÂNIBu bağlamda, Almanya’da çalışmak isteyen kalifiye personel ile Alman işverenleri aynı ortamda buluşturan ‘Come4work’ adlı yeni bir online platform hizmete girdi. Berlin’de yaşayan girişimcilerden Doğan Azman ve Ufuk Güldü, kurdukları ‘Come4work’ adlı online platformla kalifiye personeli Alman işverene tanıtmayı ve bağlantı kurmayı hedefliyor. www.come4work.com online adresiyle hizmet veren platform, birçok yabancı dilde hizmet sunuyor. ‘Come4Work’ platformunun iş birliği partnerleri arasında ise Almanya iş ve işçi bulma kurumu ‘Bundesagentur für Arbeit’ ve iş merkezi ‘Jobcenter’ ile Avrupa’nın üye sayısı bakımından en büyük KOBİ’si olan Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) yer alıyor.

‘BİZDEN DESTEK İSTİYORLARDI’

Online platformun kurucu ortaklarından Doğan Azman deneyimli bir girişimci. Uzun yıllardır Berlin merkezli Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Genel Sekreteri olarak görev alıyor. Doğan Azman, işverenler derneğindeki aktif görevi nedeniyle Almanya’da çalışmak isteyen birçok kişinin kendileriyle irtibata geçerek destek istediğini kaydetti. Kalifiye Göç Yasası’nın Almanya’da çalışmayı kolaylaştırdığını ancak temel şartın iş bulma olduğunu ifade eden Azman, işverenle işçiye buluşturan ‘Come4work’ platformunu bu amaçla kurulduğunu ifade etti.

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İLK HEDEF TÜRKİYE

‘Come4work’ projesiyle öncelikli hedef ülkenin Türkiye olacağını belirten Azman, sistemlerini ‘kazan kazan’ yöntemi üzerine geliştirdiklerini belirterek şu bilgiyi verdi: “Göçün menşe ülkesiyle göçün hedef ülkesi olan Almanya arasında ‘kazan-kazan’ sistemine dayalı bir sistem geliştirdik. Burada hem işveren hem iş arayan hem zamandan hem de masraftan ciddi anlamda tasarruf edecek. Almanya’da Kalifiye Göç Yasası yürürlüğe girdikten sonra bu alanda hizmet veren birçok şirket kuruldu. Ancak Almanya’da iş arayan insanlar için maliyeti yüksek hizmetler sunuluyor. Come4Work platformunun en önemli özelliği ise iş arayan insanların çok uygun fiyata yıllık abone sistemiyle çalışıyor olması.”

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?Platformun diğer kurucu ortağı olan Ufuk Güldü, online sistemin kolay ve anlaşılabilir bir abonelik sistemi üzerine kurulduğunu belirtti. Buna göre Almanya’da çalışmak isteyen ve iş arayan bir kişi temmuz ayına kadar yıllık 99 Euro abone ücreti karşılığında platformuna üye olup profil açarak tüm bilgilerini yükleyebilecek. İş arayanlar, uzmanı olduğu mesleki sektörlere göre kayıt yapabilecek. Kalifiye personel ihtiyacı olan Alman işveren de kendi sektöründeki nitelikli personeli platform üzerinden bulabilecek. Platform, Almanya’daki iş birliği partnerleri üzerinden binlerce Alman işverenin, sistemde kayıtlı nitelikli personeli bulmasını sağlayacak.

NEDEN ABONELİK SİSTEMİ?

Ufuk Güldü abonelik sistemiyle, Almanya’da iş arayan insanları binlerce Euro ödemekten kurtarmayı hedeflediklerini söyledi: “Son dönemlerde Almanya’da iş arama hevesiyle birçok kişi ellerindeki birikimlerini tüketti ya da borçlandı. Uygun fiyata sunduğumuz abonelik sistemiyle platformda profil açan bir kişi, Almanya’da işverenlerin otomatik olarak radarında olacak.” İşverenle iş arayan nitelikli personel arasında eşleşme sağlandığı zaman ‘Come4work’ online üzerinden ilk iş ve tanışma görüşmesi gerçekleştirilecek. İşverenle, iş arayanın anlaşma sağlaması sonrasında ‘Come4work’ yeniden devreye girerek, iş arayan kişinin Almanya nezdindeki vize başvuruları, denklik işlemleri gibi tüm işlemlerinde kendisine destek olacak.