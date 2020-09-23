Berlinli küçükler 15 Temmuz’u yazdı

BERLİN’de 30’dan fazla öğrencinin katıldığı kompoziyon yarışmasında 11 yaşındaki Zeyd Mirza Gültekin birinci, 12 yaşındaki Mustafa Kayra Karaağaç ikinci ve 12 yaşındaki Doruk Özkahraman üçüncü seçildi. 12 yaşındaki Ecrin Tan adlı öğrenci ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende yarışmayla ilgili bilgi veren ve dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik eden Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, “Yarışmayla 15 Temmuz’da yaşananları büyüklerinden ve çevrelerinden duyan öğrencilerin bu hadiseden neler öğrendiklerini ve ne dersler çıkardıklarını bilmek istedik. Onların gözünde nasıl göründüğünü görmek ve gençlerin hadisenin bilincine varmalarını hedefledik. Çocukların milli birlik ve beraberliğin bilincine varmasını önemsiyoruz” dedi. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız ise öğrencilerin yarışmaya gösterdikleri ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök (solda) ve Prof. Cemal Yıldız, yarışmada birinci olan Zeyd Mirza Gültekin’i tebrik ederken, elektronik kitap okuma aleti hediye ettiler. Yarışmada dereceye giren öğrenciler (Soldan sağa) Başkonsolos Olgun Yücekök, Zeyd Mirza Gültekin, Kayra Karaağaç, Doruk Özkahraman, Ecrin Tan ve Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız.