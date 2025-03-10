Berlinli Fenerbahçeliler’den bağış

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 2002 yılından beri faaliyet gösteren Berlin Fenerbahçeliler Derneği, yardım amaçlı düzenledikleri etkinliklerden ve üyelerin bulundukları katkılardan elde edilen yardımları bağışlama geleneğini sürdürdü. Berlin’nin Charlottenburg kesimindeki Berlin Fenerbahçeliler Derneği salonunda düzenlenen bir etkinlikte, Charity Golf Turnuvası’ndan elde edilen gelir 1971 yılında kurulan ve savaş, doğal afet, salgın hastalıklar, diğer insani krizler nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan bölgelere acil yardım gönderen ve Gazze’deki çaresiz insanlara yardıma koşan Sınır Tanımayan Doktorlar yardım kuruluşuna bağışlandı.

