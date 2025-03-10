Berlinli Fenerbahçeliler’den bağış

BERLİN - Fotoğraflar: Hüseyin İŞLEK
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:14
Berlin Fenerbahçeliler Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar’a Gazze’ye yardımlarından dolayı bağışta bulundu.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 2002 yılından beri faaliyet gösteren Berlin Fenerbahçeliler Derneği, yardım amaçlı düzenledikleri etkinliklerden ve üyelerin bulundukları katkılardan elde edilen yardımları bağışlama geleneğini sürdürdü. Berlin’nin Charlottenburg kesimindeki Berlin Fenerbahçeliler Derneği salonunda düzenlenen bir etkinlikte, Charity Golf Turnuvası’ndan elde edilen gelir 1971 yılında kurulan ve savaş, doğal afet, salgın hastalıklar, diğer insani krizler nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan bölgelere acil yardım gönderen ve Gazze’deki çaresiz insanlara yardıma koşan Sınır Tanımayan Doktorlar yardım kuruluşuna bağışlandı.DARA DÜŞENLERİN YANINDA
Dernek Başkanı Mete Ataş, geçen yıl başkent Berlin’deki Golf Clup Gatow’da düzenlenen turnuvada elde edilen gelirlerin karşılığı olarak 10 bin 907 Euro’luk çeki Sınır Tanımayan Doktorlar adına Dr. Kai Hosmann’a teslim etti. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizde 53 binden fazla insanımızın yaşamını yitirmesine yol açan 7.8 şiddetindeki korkunç depremden sonra 40 bin Euro bağışta bulunan Berlin Fenerbahçeliler Derneği’nin her zaman dara düşen insanların yanında olduğu ve olmayı sürdüreceği vurgulandı. Dr. Kai Hosmann, Berlin Fenerbahçeliler Derneği’ne, yöneticilerine, üyelerine ve sponsorlara teşekkür etti. Ataş, yaptığı kısa konuşmasında, “3. Charity Golf Turnuvamızı 12 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu turnuvadan elde edilecek geliri de ilerleyen günlerde belirleyeceğimiz bir yardım kuruluşuna bağışlayacağız” müjdesini verdi. Aynı zamanda “Bu vesileyle, her zaman yanımızda olan değerli Fenerbahçe
taraftarlarına, üyelerimize ve sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki Fenerbahçe, iyi ki sarı-lacivert!. İyi ki Berlin Fenerbahçeliler Derneği!” açıklamasında bulundu.