Berlinli ABD’li diplomatlarda yine ‘Havana sendromu’!

BAZI diplomatların baş ağrısı, mide bulantısı, denge sorunu, yorgunluk, görme ve duyma problemleri gibi rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi. Havana sendromu ilk olarak yaklaşık 5 yıl önce Küba’da görevli Kanadalı ve ABD’li diplomatlarda görülmeye başlamıştı. Daha sonra benzer vakalar Çin, Rusya, ABD ve Avusturya’da görevli ABD’li diplomatlarda gözlendi.

AKUSTİK SES DALGASI SALDIRI

Şikayetlerin sebebi henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak ABD ve Kanadalı yetkililer rahatsızlıkların gizemli bir akustik ses dalgası saldırısına bağlı olarak çıktığının tahmin edildiğini açıklamıştı. Ancak daha sonra Kanada hükümeti gizemli bir akustik ses dalgası silahının doğru olmadığını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi ise rahatsızlanan diplomatların Rusya konusuyla ilgili çalışmalar yapan diplomatlar olduğunu iddia etti.