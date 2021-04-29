Berlin’in zorlu 1 Mayıs sınavı!

1 Mayıs Berlinliler için her zaman renkli görüntülerin yaşandığı, Almanya’nın pek çok kentinden turistlerin ziyaret ettiği gösterilere ev sahipliği yapan bir başkent. Geçmiş yıllarda Kreuzberg’de ‘My Fest’ etkinliklerine sahne olan, çok sayıda sanatçıların canlı performanslarıyla danslı, müzikli bir atmosferde geçen 1 Mayıs kutlamaları, caddeler boyunca kurulu stantlardan yiyecek-içecek satışlarıyla da çok kültürlülüğün en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyordu. Ancak Korona salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da pandemi gölgesinde geçecek olan 1 Mayıs etkinliklerinde ‘My Fest’ organizasyonu iptal edildi. Berlin Emniyet Teşkilatı olası eylemlere karşı hazırlıklı olduklarını, bu yıl yoğun geçmesi beklenen eylemlerin yanı sıra, sosyal mesafe ve maske kurallarının da kontrolünü sağlamak zorunda kalacakları zorlu bir 1 Mayıs beklediklerini duyurdu.

‘BEKLENMEDİK OLAYLARA HAZIRLIKLIYIZ’

1 Mayıs öncesinde bir açıklama yapan Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel (SPD), Berlin’de geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Senatör Geisel “Bu yıl ki gösterilere katılımcı sayısı 5 haneli rakamlara çıkabilir. Şu ana kadar 22 protesto eylemi başvurusu yapıldı. Ancak beklenmedik olay ve katılımcılara karşı da hazırlıklıyız” dedi. Geisel açıklamasında sol grupların yanı sıra, son aylarda yoğun eylem gerçekleştiren Korona İnkarcıları’nın da eylemlere katılacakları başvurusunu da duyurdu.

SINIRLI SAYIDA KATILIMCI OLACAK

Bu yıl ki 1 Mayıs etkinliği her yıl düzenli olarak gerçekleşen Alman Sendikalar Federasyonu (DGB) tarafından ADFC bisiklet kulübü ile birlikte organize edilen büyük bir bisiklet mitingiyle başlıyor. 2 bin 500 katılımcı ile yol alması beklenen eylem, saat 10.00’dan itibaren farklı yönlerden Grosser Stern yönüne gidecek bisikletçileri ağırlayacak. Pandemi nedeniyle festival organizasyonunu iptal eden DGB, Brandenburg kapısı önünden sınırlı sayıda katılımcıyla bir miting düzenleyecek. DJ, müzisyen, müzik severlerin de destek verdiği bar ve kulüp işletmelerinin yeniden açılması etkinliğine ise 500 kişilik bir grubun katılması bekleniyor. Hermannplatz’dan noktasından Kreuzberg’deki Görlitzer Park istikametine doğru gerçekleşecek yürüyüşün başlama saati 13:00 olarak duyuruldu.

GÖÇMENLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKECEKLER

Her yıl gerçekleşen ve zaman zaman ciddi olaylara sahne olan ‘Devrimci 1 Mayıs Yürüyüşü’ ise akşam saat 17.00’den başlayacak. Bu yıl farklı bir rota izleyecek olan grubun, bu kez Hermannplatz’dan başlayarak Oranienplatz’a istikametine ilerleyecekleri açıklandı.

Bu yıl ki sloganlarını ‘Yallah Klassenkampf’ olarak hazırlayan solcu gruplar, ‘dayanışmanın bir ifadesi’ olarak göçmen gruplarına odaklanılması gerektiği belirtildi. Afişleriyle birlikte ortak bir bildiriye de imza atan organizatör gruplar; Almanya’da gündemde olan yüksek kira giderlerinin pandemi döneminde artan işsizlikle birlikte insanların sürüklendiği kaoasa, artan ırkçı saldırı ve göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları zorlukların dikkat çekmek istediklerini açıkladılar. Polis kaynaklarına göre yaklaşık 1000 göstericinin katılması beklenen eylemin, birkaç bini bulabileceği de belirtiliyor.

YENİ YASAYLA NASIL OLACAK?

Berlin Emniyet teşkilatı konuya ilişkin yaptığı bir başka açıklamada ise; başta pandemi salgını nedeniyle zorlu geçmesi beklenen 1 Mayıs etkinliklerinin ağırlıklı noktası olacak Krezuberg’de bulunan ve eylemelere katılmak istemeyenlerin, güvenlik birimlerine yardımcı olmaları ve belirtilen demo rotalarından uzak durmaları da tavsiye edildi.

Öte yandan özellikle korona salgınında yaşanan üçüncü dalga ile mücadelede yürürlüğe giren ‘Enfeksiyon Koruma Yasası’ kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasının 1 Mayıs etkinliğinde nasıl uygulanacağı büyük bir merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda genellikle 30 Nisan akşamı başlayan eylemlerin 1 Mayıs gece yarısını geç saatlere kadar sürmesi, bu yıl güvenlik birimlerinin göstericileri ne şekilde evlerine göndermeye ikna edeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.