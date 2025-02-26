Berlin’in tarihi mirası 200 yaşında

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Etkinliklerin detayları, Altes Museum’da (eski müze) düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Kutlamalar, 1 Haziran 2025 Dünya Mirası Günü etrafında düzenlenecek bir açılış ile başlayacak. Açık hava festivali, 50 akşam sürecek Açık Hava Bar etkinlikleri ve James-Simon-Galerie’de Museumsinsel hakkında hazırlanan ZDF/Arte ortak yapımı belgeselin prömiyeri programın öne çıkanları arasında. Ancak müzelerin bütçe kısıtlamaları nedeniyle ücretsiz etkinlikler düzenlenmedi. Ücretsiz Müze Pazarları uygulaması da kaldırıldı. Bode Müzesi, pazartesi ve salı günleri kapalı kalmaya devam edecek. Devlet müzeleri için finansal kaynak yaratmak amacıyla Kai Wegner ve Museumsinsel’in sözcüsü Matthias Wemhoff, ek sponsor arayışına girdi. Şu ana kadar Lotto-Stiftung, Bertelsmann ve FlixBus gibi sponsorlar projeye destek verdi. Etkinlikler beş yıl boyunca her yıl farklı bir müzeye odaklanacak. 2025’te Altes Museum’un tarihi ön plana çıkarken, 2026’da Alte Nationalgalerie kutlamaların merkezinde olacak. 2027’de yeniden açılacak Pergamonmuseum, 2028’de Neues Museum ve 2029’da Bode Müzesi ana sahneye çıkacak. 2030 yılında ise tüm müzeler ortak bir kutlamayla 200’üncü yılı taçlandıracak.

Kutlamaların onursal ev sahipliğini Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner üstlenirken, etkinlik boyunca her Berlin’deki okullarda eğitim gören öğrencilerin en az bir kez Müzeler Adası’nı ziyaret etmesini umduğunu belirtti. Prusya Kültür Varlıkları Vakfı Başkanı Hermann Parzinger, 9 Temmuz 1825’te Lustgarten’de atılan Eski Müze’nin temel taşını hatırlatarak, Berlin’in o dönemde ekonomik ve siyasi sıkıntılar yaşamasına rağmen dönemin en önemli mimarı Karl Friedrich Schinkel’e yatırım yaparak geleceğe yönelik büyük bir adım attığını vurguladı. Parzinger’in bu sözleri, Berlin’in sanat ve kültür alanındaki bütçe kesintilerine bir gönderme olarak yorumlandı. “Sanata ve kültüre yatırım önemlidir ve günümüze kadar değerini korumuştur” diyen Parzinger, Kai Wegner’e mesajını iletti.