Berlin’in tarihi mirası 200 yaşında

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Etkinliklerin detayları, Altes Museum’da (eski müze) düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Kutlamalar, 1 Haziran 2025 Dünya Mirası Günü etrafında düzenlenecek bir açılış ile başlayacak. Açık hava festivali, 50 akşam sürecek Açık Hava Bar etkinlikleri ve James-Simon-Galerie’de Museumsinsel hakkında hazırlanan ZDF/Arte ortak yapımı belgeselin prömiyeri programın öne çıkanları arasında. Ancak müzelerin bütçe kısıtlamaları nedeniyle ücretsiz etkinlikler düzenlenmedi. Ücretsiz Müze Pazarları uygulaması da kaldırıldı. Bode Müzesi, pazartesi ve salı günleri kapalı kalmaya devam edecek. Devlet müzeleri için finansal kaynak yaratmak amacıyla Kai Wegner ve Museumsinsel’in sözcüsü Matthias Wemhoff, ek sponsor arayışına girdi. Şu ana kadar Lotto-Stiftung, Bertelsmann ve FlixBus gibi sponsorlar projeye destek verdi. Etkinlikler beş yıl boyunca her yıl farklı bir müzeye odaklanacak. 2025’te Altes Museum’un tarihi ön plana çıkarken, 2026’da Alte Nationalgalerie kutlamaların merkezinde olacak. 2027’de yeniden açılacak Pergamonmuseum, 2028’de Neues Museum ve 2029’da Bode Müzesi ana sahneye çıkacak. 2030 yılında ise tüm müzeler ortak bir kutlamayla 200’üncü yılı taçlandıracak.