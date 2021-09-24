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BREITENBACH, Berlin Emniyet Teşkilatı ve diğer kamu kurumlarında çalışacak göçmen kökenli personel yetiştirmek için meslek öncesi eğitim kursları veren Bildungswerk in Kreuzberg (BWK) meslek okulunu ziyaret etti. Senatör Breitenbach, burada geçen yılın mezunları ve yeni dönemin öğrencileriyle bir araya geldi. Senatör, mezun olanlara sertifikalarını verdi. Törene Berlin Mahkemesi Başkanvekili Dr. Svenja-Schröder-Lomb ile Berlin Emniyet Teşkilatı Başkanvekili Marco Langer de katıldı.

BWK kurucusu ve genel müdürü iş insanı Nihat Sorgeç, açılış konuşmasında 15 yıldır verdikleri mesleğe hazırlık kurslarında şu ana kadar 600’den fazla öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Özellikle polis teşkilatında görevli birçok göçmen kökenlinin bu kurslardan geçtiğini ifade eden Sorgeç, “Öğrencilerimizin önemli bölümü bugün polis teşkilatında, belediyelerde, adliyede çalışıyor. Bir kısmı da özel sektörden teklif alarak farklı alanlara geçti. Her yıl yaklaşık 40 öğrenciyi meslek eğitimime hazırlıyoruz ve başarı oranımız yüzde 86. Bu yıl ilk kez İtalyan bir öğrencimiz de kursa başladı. 38 öğrencimizden 30’u polis, 5’i adalet ve 3’ü de belediyelerde çalışmak üzere meslek eğitimine hazırlanacak” dedi.

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‘FIRSAT VERİLMİYOR’

Törende konuşan Senatör Elke Breitenbach ise konuşmasına öğrencilere hitap ederek başladı: “Berlin’in size ihtiyacı var. Kamu kurumlarının size ihtiyacı var. Berlin’de kamu kurumlarında göçmen kökenli sayısının artırılması için kota uygulaması hayatta geçirildi. Ancak bu mahkemeden geri döndü. 2006 yılında kamu kurumlarında daha fazla göçmen kökenli personele ihtiyaç duyulduğunu söylüyorduk. Sene 2021, yine aynı şeyi söylüyoruz. Sizce burada bir yanlışlık yok mu? Demek ki, o kadar yıl geçmesine rağmen hâlâ kamuda yeteri kadar göçmen kökenli personel yer almıyor. SPD’li İçişleri senatörü Ehrhardt Korting, polis teşkilatında daha fazla göçmen çalışması gerektiğini gören ilk senatör. Bu nedenle o dönemlerde polis meslek eğitimi için ön kurslar başlatıldı. Bu sayede bugün Berlin Polis Teşkilatı’ndaki göçmen kökenliler diğer kamu kurumlarına göre daha fazla. Kamudaki göçmen kökenli personel sayısının az olmasının nedeni, göçmen kökenli gençlerin başarısız olmasından değil, fırsat verilmemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle bu tür hazırlık kursları önemli. Berlin renkli bir şehir ve biz kamuda da bu renkliliği yansıtmak istiyoruz.”

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