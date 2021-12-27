Berlin’in ‘seçilmiş’ ilk kadın lideri

Haberin Devamı

1978 yılında eski Doğu Almanya ’nın Polonya sınırındaki Frankfurt/Oder kentinde doğdu.Fürstenwalde’de liseyi bitirdi.Daha sonra Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde İngilizce ve Fransızca öğrenimine başladı.Ancak kısa bir süre sonra vazgeçip yönetim ekonomisi okudu.Berlin’in Treptow/Köpenick ve Neukölln beldiyelerinde sözleşmeli personel olarak çalıştı.2007’de Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) üye olup aktif politikaya atıldı.Paralel olarak da Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU) ‘Avrupa’nın Yurttaş Yolu- Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Katılım Politikası’ başlıklı tezle doktorasını yaptı.2015-2018 yıllarında Türkiye ve Arap kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln İlçesi’nin Belediye Başkanlığı’nı yaptı.2018-2021 yıllarında da Merkel kabinesinde Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak görev aldı.Ancak 2019’da doktora tezinde intihal yaptığı suçlamalarına hedef oldu.Hür Üniversite önce doktor titrini sürdürmesine karar verirdi.Ama ikinci bir incelemede intihal yaptığı belirlenince, Giffey bu yıl mayıs ayında bakanlık görevinden istifa etti.Ancak politikadan kopmadı.

AKTİF POLİTİKAYI BIRAKMADI

Daha önceki yıllarda intihal suçlamalarına hedef olan Federal Savunma eski Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, Federal Eğitim ve Araştırma eski Bakanı Annette Schavan gibi politikacılar görevlerinden istifa ettikleri gibi aktif politikayı tamamen bıraktıkları halde, Franziska Giffey, “Devam” dedi.

İntihal ‘cezasına’ rağmen Giffey, SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı ve Eyalet Başbakanı adayı seçildi.

26 Eylül’de genel seçimlere paralel olarak yapılan Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde SPD toplam oyların sadece yüzde 21.4’ünü alabildi.

Bu SPD’nin tarihinde Berlin’de aldığı en düşük oy oranıydı.

Ancak diğer partilerin oy oranı daha da düşük olduğu için ‘en güçlü parti’ olarak hükümeti kurma görevini SPD üstlendi.

Koalisyon görüşmelerini de SPD’nin lider adayı Franziska Giffey üstlendi.

Uzun süren pazarlıklardan sonra SPD, Yeşiller ve Sol Parti koalisyon hükümetini sürdürme kararı aldı.

Böylece Giffey de, Berlin’in ‘seçilmiş’ ilk kadın eyalet başbakanı, daha doğrusu hükümet eden belediye başkanı olmayı garantiledi.

Ve 21 Aralık’ta da Federal Meclis milletvekili seçilen eski Başkan (Başbakan) Michael Müller’den görevi devraldı.

Devir teslim töreni öncesi eski Doğu Almanya vatandaşı olarak dünyaya gelen Franziska Giffey, kentin eski Doğu Almanya’nın başkenti Doğu Berlin kesimindeki ‘Rotes Rathaus’ (Kırmızı Belediye) merdivenlerini üniformalı baca temizleyicilerinin ellerindeki süpürgeler altında yürüyerek çıktı.

Haberin Devamı

ÖZELLİKLE VURGULUYORUM

Evet...

Franziska Giffey, Berlin’in ‘seçilmiş’ ilk hükümet eden belediye başkanı oldu.

‘Seçilmiş’ sözcüğünü özellikle vurguluyorum.

Çünkü İkinci Dünya Savaşı bitikten sonra daha Almanya Federal Cumhuriyeti ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) resmen kurulmadan, dönemin Berlin Anakent Belediye Başkanı SPD’li Otto Ostrowski istifa edince, yerine işgal kuvvetleri tarafından kadın politikacı Louise Schröder atandı.

Aynı yıl yapılan seçimlerde, 1930’lu yıllarda Nazilerden kaçıp önce İngiltere’de, 1935’ten sonra da 11 yıl Türkiye’de yaşayan ve 1946 yılında Berln’e geri dönen Ernst Reuter, anakent belediye başkanı seçildi.

Ancak Sovyetler Birliği (SB) karşı çıktığı için Reuter göreve gelemedi ve Louise Schröder ‘geçici olarak’ devam etti.

1948 yılında Berlin ikiye bölününce, aralık ayında yapılan seçimlerde Ernst Reuter Batı Berlin’in ilk anakent belediye başkanı oldu.

Daha sonraki yıllarda Almanya’nın Başbakanı (1969-1974) olan Willy Brandt da (1957-1966), Cumhurbaşkanı (1984-1994) olan Richard von Weizsaecker de (1981-1984) Berlin’de hükümet eden belediye başkanlığı yaptı.

Tabii Walther Schreiber (1953-1955), Otto Suhr (1955-1957), Heinrich Albertz (1966-1967), Klaus Schütz (1967-1977), Dietrich Stobbe (1977-1981), Hans Joachim Vogel (1981’de 5.5 ay), Eberhard Diepgen (1984-1989/ 1991-2001), Walter Momper (1989-1991), Klaus Wowereit (2001-2014) ve Michael Müller (2014-2021) Berlin Eyalet Başbakanı (hükümet eden belediye başkanı) olarak görev yaptı.