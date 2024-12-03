Berlin’in en büyük genelevi Artemis’e genişleme izni

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BERLİN İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, Artemis’in karşısında yer alan eski bir depoyu genişletme projesine onay verilmesi yönünde karar açıkladı. Mahkeme bu kararıyla, daha önce işletmenin yaptığı başvuruyu reddeden Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesini ve Berlin eyaletini, Artemis’in sahiplerine inşaat izni vermeye zorlamış oldu. Ancak mahkeme kararına itiraz için Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesine başvuru yapılabileceği açıklandı. Depo, şehir dışında bir bölgede yer alsa da mahkeme, alanın altyapısının hazır olduğunu ve kamu yararına bir engel teşkil etmediğini belirtti. Artemis’in sahibi Hakim Şimşek, genişleme talebinin reddedilmesinin “siyasi nedenlere” dayandığını savundu.

PLANLANAN GENİŞLEME

4 bin metrekarelik depoda, geneleve bağlı 32 özel oda ile çalışanlar için dinlenme alanları oluşturulması planlanıyor. Şimşek, gürültü izolasyonuna dikkat ettiklerini belirterek, “Müşterilerimiz rahatsız edilmeyecek” dedi. 2005 yılında açılan Artemis, Berlin’in en büyük, Almanya’nın ise en tanınmış genelevlerinden biri. 2016’da organize suç iddialarıyla büyük bir polis baskınına uğrayan işletme, Berlin eyaletine karşı haksız baskın nedeniyle dava açtı. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra haklı bulunan Artemis işletmecileri, suçlamaların düşmesi üzerine 2023’te 250 bin Euro tazminat kazandı.