Berliner Athletik Klub 07'den bomba transfer!

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Bu yıl mücadele ettiği Regionalliga Nordost’ta zirve yarışının iddialı takımlarından olan Berliner Athletik Klub 07, bir dönem Alman birinci liginde de top oynayan Tunus asıllı Änis Ben-Hatira’yı renklerine bağladı. Sürpriz transfer futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. 33 yaşındaki futbolcu neden dördüncü ligde bir takıma transfer olduğunu ise, "Daha üst liglerden de teklif aldım. Ancak bilerek BAK’yı seçtim çünkü Post stadyumunda (BAK’nin sahası) tarih yazmak istiyorum“ dedi. U19 Alman milli takımında Avrupa Şampiyonluğu da kazanan Ben-Hatıra, Tunus milli takımında da top oynadı. Ben-Hatira, Hertha’nın yanısıra, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, den MSV Duisburg, SV Darmstadt ve Karlsruher SC futbol kulüplerinde de forma giydi. Bir dönem Türkiye Süper Ligi ile Macaristan birinci liginde de oynayan Ben Hatıra, tecrübesini yeni takıma aktarmak istediğini de kaydetti.

Transferin son gününde bombayı patlatan BAK’nın 26 yaşındaki genç Başkanı Ebubekir Han, transferde paranın çok önemli bir rol oynamadığını belirtti. Transferin nasıl gerçekleştiğini anlatan Ebubekir Han, "Änis, çok büyük bir isim. Her zaman takip ettiğimiz ve hayal ettiğimiz bir oyuncu. Ama Berlin’e, bize gelir mi diye açıkçası çok beklentimiz yoktu. Geçmiş dönemlerde Ben-Hatira ile tanışıyoruz. Aramızdaki iletişime dayanarak kendimize yakın hissettik. Transferin son gününde 4-5 gün önce transferle ilgili somut konuşmaya başladık. Öyle profesyonel bir futbolcuyu amatör lige davet etmek kolay değil. Ancak biz de son 1,5 yıldır takımımızı güçlendirdik. Transfer görüşmelerinde artık daha özgüvenli çıkıyoruz. Konu paraya bakmadı. Gönül işi oldu. Burada tarih yazmak istediğini söyledi ve bize inandı. Transfer böyle gerçekleşti“ dedi. Ligde ikici sırada yer alan BAK, önceki gün evinde oynadığı maçta Auerbach ile berabere kaldı.