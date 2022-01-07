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Berliner AK 07 yeni hocasÄ±nÄ± buldu!

#Regionalliga Nordost#BAK#Benjamin Duda
Berliner AK 07 yeni hocasÄ±nÄ± buldu

Lige verilen arada teknik direktöründen ayrÄ±lmak zorunda kalan dördüncü lig Regionalliga Nordostâ€™ta mücadele eden Berliner AK 07, yeni teknik direktörünü buldu.

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Berliner AK 07, Eintracht Braunschweig takÄ±mÄ±nÄ±n 6 yÄ±l boyunca alt yapÄ± geliÅŸtirme merkezinde gÃ¶rev alan 33 yaÅŸÄ±ndaki Benjamin Duda ile 1,5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

Duda, 2019-2020-2021 sezonlarÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ lig takÄ±mÄ± VFV Hildesheimâ€™i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.Â

Berliner AK 07 yeni hocasÄ±nÄ± buldu
BAK KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ebubekir Han, "KÄ±sa zamanda bir Ã§ok baÅŸvuru aldÄ±k. Ã‡ok kaliteli baÅŸvurular arasÄ±nda seÃ§im yapmak kolay olmadÄ±. Bir Ã§ok teknik direktÃ¶r ile konuÅŸtuk. Ancak Ã¶zellikle Benjamin Dudaâ€™nÄ±n bizim kriterlerimize uygun olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Benjamin genÃ§, dinamik, kazanmaya istekli, fikirlerimize ve beklentilerimize uyan biri. Bu nedenle kendisinde karar kÄ±ldÄ±k." dedi.

Berliner AK 07 Regionalliga Nordostâ€™ta bir maÃ§ eksikle 3.sÄ±rada yer alÄ±yor. 2.sezonun ilk maÃ§Ä±nda 30 Ocakâ€™ta FSV Union ile evinde oynayacak olan Berliner AK 07 hazÄ±rlÄ±k iÃ§in salÄ± gÃ¼nÃ¼ Antalyaâ€™da kampa girecek.

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