Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya’da başkent temsilcisi Union Berlin’e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi.

Union Berlin'e imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Max Kruse, "Berlin'e gece hayatı için gelmedim. Berlin güzel şehir ama tek amacım futbol oynamak." dedi.

"İÇİMDE İYİ BİR HİS VAR"

Union Berlin'de 10 numaralı formayı giyecek olan 32 yaşındaki Alman yıldız "İçimde iyi bir his var. Union Berlin, bana yardım etmek için büyük bir çaba harcadı. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"DAHA İYİ TEKLİFLER ALDIM AMA..."

Birçok teklif aldığını söyleyen Max Kruse "Daha çok para kazanabileceğim birçok teklif vardı. Kendimi iyi hissedeceğim ve belirli bir kültürü olan takıma geldim." ifadelerini kullandı. "GENÇLERE YARDIM EDECEĞİM"

Union Berlin'de yapacaklarından bahseden Max Kruse "Kadroda çok sayıda genç oyuncu var, bu yüzden bir liderlik rolü üstlenmek istiyorum. En iyi formuma ulaşmak için biraz zaman ihtiyacım var. Sakatlıklarım oldu ve Mart ayından beri forma giymedim. %100 hazır olmadığım ortada." dedi.

"BENİM DE ÖZEL HAYATIM VAR"

Max Kruse son olarak "Her futbolcu gibi benim de özel hayatım var. Ancak özel hayatım olmasına rağmen çok iyi futbol oynadığımı kanıtlamıştım." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu arada, Union Berlin’de en son Sebastian Andersson’un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse’nin taşıyacağı açıklandı. Andersson’un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.