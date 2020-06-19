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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Berlin’e ‘ayrımcılık yasası’ baskısı

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Berlin’e ‘ayrımcılık yasası’ baskısı
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Berlin eyalet hükümetinin ayrımcılıkla mücadele konusunda çıkardığı yasanın polisleri zor durumda bırakacağını savunan diğer eyalet içişleri bakanları, kendi polislerini korumak amacıyla Berlin’e polis desteği vermeme kararı aldı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehoer, cuma günü yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.

EYALETLERİN, aldıkları bu kararla polise olan güveni deklare ettiklerini belirten Seehofer, “Kendi adıma polisin görevini yasalara ve demokratik kurallara uygun yaptığını söyleyebilirim” dedi. Bakan, münferit olayların yaşanması durumunda da sorumluların cezalandırıldığını da hatırlattı. Berlin eyaleti çıkardığı yasayla polis de dahil tüm kamu kuruluşlarında ve kamuya ait şirketler ile kamunun yarısından fazla payının bulunduğu özerk kuruluşlarda köken, ten rengi, cinsiyet, din, inanç, engellilik, yaş ve cinsel kimlik ve sosyal statüden dolayı ayrımcılık yapılması durumunda sivil toplum kuruluşlarına yargıya başvurma yolu açmıştı. Yasaya göre mağdurun onayıyla sivil toplum kuruluşları da ayrımcılığa uğrayan kişi adına mahkemeye başvurabilecek. Ayrıca resmi kurumların aldığı kararların ayrımcılık içermesi durumunda da sivil toplum kuruluşları kararın iptali için yargıya başvurabilecek.

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