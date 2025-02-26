Berlin’e 155 Afgan geldi

Haberin Devamı

Geçen pazar günü yapılan Federal Meclis seçimleri öncesinde, Almanya hükümeti Afganların ülkeye girişini geçici olarak durdurmuş ve İslamabad’dan yapılması planlanan iki uçuşu iptal etmişti. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Uçuşların ertelenmesi Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleşti” açıklamasını yaptı. Ertelenme nedenleri arasında İslamabad’daki güncel durum, havalimanı kapasiteleri, Almanya’daki iniş havalimanlarının durumu ve charter uçaklarının temini gibi faktörler yer alıyor. Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, Afganların Almanya’ya getirilmesine yönelik programın devam etmesini sert bir dille eleştirdi. CDU’lu politikacı, “Eyaletler olarak defalarca bu kabul programlarının derhal durdurulmasını talep ettik” dedi. Schuster, federal hükümetin seçim öncesinde uçuşları ‘medyatik bir şekilde durdurup’, seçimden hemen sonra yeniden başlatmasını ‘dikkat çekici’ olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

31 MART’A KADAR SÜRE TANIDILAR

Dışişleri Bakanlığı’na göre, Ağustos 2021’de Kabil’in düşüşünden bu yana çeşitli kabul programları kapsamında 35 binden fazla kişi Almanya’ya geldi. Federal kabul programı kapsamında yaklaşık 3 bin kişiye kabul sözü verilirken, şu ana kadar bin kişi Almanya’ya ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da Almanya veya diğer Batı ülkelerine giriş için bekleyen Afgan mültecilerin durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Pakistan polisi, Afganların 31 Mart’a kadar İslamabad ve komşu kent Rawalpindi’yi terk etmeleri gerektiğini doğruladı. Bu durum, Pakistan’da bekleyen Afganlar için ek bir baskı unsuru oluşturuyor.