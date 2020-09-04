Berlin’den Süper Lig'e gittiler

UZUN yıllardır Türkiye Süper Ligi’nde teknik direktörlük yapan Hikmet Karaman’dan sonra Berlinli iki teknik direktör daha Süper Lig’li oldu. Berlin’de yetişen teknik Direktörler Taşkın Aksoy ve Ersan Parlatan kariyerlerini şimdilerde Süper Lig’de sürdürüyor. Taşkın Aksoy geçen yıl Gençlerbirliği altı yapı sorumlusu olurken, bu sezon Gençlerbirliği’nin Teknik Sorumlusu oldu. Aksoy Mert Nobre’nin ekibinde yer alıyor. Ersan Parlatan ise Göztepe’de Teknik Sorumluluk görevinde ikinci yılına başlıyor. İki teknik direktör de Berlin’de teknik direktörlük kariyerine büyüdükleri Berlin’de başladı. Şimdi de kariyerlerini Türkiye’de sürdürüyor. Taşkın Aksoy, Teknik Direktörlük diplomasını aldıktan sonra Almanya’nın önemli takımlarında çalıştı. Hertha Berlin alt yapısında bir süre teknik direktörlük yaptı. Ardından Almanya’nın köklü takımlarından Düsseldorf Alt Yapı Sorumlusu oldu. Geniş alt yapı kadrosu bulunan Düsseldorf’ta alt yapı sorumluluğunun yanı sıra beş yıl boyunca teknik direktörlük yaptı. Önce Düsseldorf’un ikinci takımını ardından birinci takımının başına geçti. Bu süreçte alt yapı koordinatörlüğü görevini de sürdürdü. Alt yapı koordinatörü iken iki haftalığına geçici olarak Düsseldorf’un başına getirilen 53 yaşındaki Aksoy, başarılı sonuçlar alınca sezon sonuna kadar takımı çalıştırdı. Aksoy, Düsseldorf’un ikinci ve birinci takımının başında teknik direktör olarak 203 kez sahaya çıktı. Geçen yıl Gençlerbirliği alt yapı sorumlusu olarak görev yapan Aksoy, bu sezon ise Mert Nobre’nin ekibine dahil oldu.

Nobre’nin teknik direktörlük diploması olmadığı için Gençlerbirliği adına basın toplantılarını da Aksoy yapacak. Nobre’ye yardımcılık yapacak olan Aksoy, federasyona ise birinci teknik adam olarak bildirildi. Aksoy Türkiye Süperligi’nde Boluspor, Kocaelispor ve Kayserispor formalarıyla uzun yıllar futbol oynadı. Aksoy 2010 Dünya Kupası öncesi Alman Futbol Federasyonu tarafından Güney Afrika’da teknik direktör eğitimi vermek üzere görevlendirildi. Aksoy, Güney Afrika’da çok sayıda antrenöre eğitim verdi. Berlin’de yetişen Ersan Parlatan ise Teknik Sorumlu olarak Süper Ligi’de ikinci sezonuna başlıyor. Geçen yıl Göztepe’ye Teknik Sorumlu olarak transfer olan Parlatan, da tıpkı Aksoy gibi Köln Spor Akademisi’nden teknik direktörlük eğitimi aldı. Akademiyi başarıyla bitiren 47 yaşındaki Parlatan, uzun yıllar Almanya’nın 4. Ligi takımlarını çalıştırdı. Almanya üçüncü ve dödüncü lig takımlarından gelen teklifleri reddeden Parlatan, Göztepe’de kalmayı seçti. İlhan Palut’un da teknik direktörlük diploması olmadığı için Göztepe Parlatan’ı federasyona teknik direktör olarak bildirdi. Parlatan, Palut’un yardımcılığını yapıyor. Parlatan Berlin’de doğdu. Berlin’in köklü takımlarından Tennis Borussia’nın alt yapısında yetişti. 18 yaşındak Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Ardından Mersin İdmanyurdu ve Elazığspor’da forma giydi. Kısa bir dönem Güney Kore liginde de forma giyen Parlatan, evlenince Berlin’e geri döndü. Futbol kariyerini Berlin’de tamamladı.