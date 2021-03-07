Berlin’den, Gebze Kadın Cezaevine yardım eli

BERLİNLİ iki kız çocuğu annesi Betül Aktaş, daha önce de kadın derneklerinde aktif olarak görev aldı. Ancak bir televizyon programında izlediği cezaevinde tutuklu kadınların yanında kalan çocukların dramını görünce, kendi inisiyatifiyle bağış kampanyası başlattı. Gebze Başsavcılığı ile irtibata geçerek bağış için izin isteyen Aktaş, Gebze Kadın Cezaevi’ni ziyaret edip pedagoglar ve cezaevi yönetiminden çocuklarla ilgili bilgi aldı. Bu ziyaretinde çocukların ihtiyaçlarını da öğrendiğini belirten Aktaş, “Cezaevine ilk girdiğimde bahçede yine bir hayırseverin yaptırdığı küçük bir çocuk oyun parkı gördüm. Ancak korona zamanında bağışlar kesildiği ve dışarıdan ziyaretçi kısıtlandığı için çocukların ihtiyaçları da eksilmiş. Cezaevi yetkililerinin hazırladığı ihtiyaç listesine göre bağışta bulundum” dedi. Aktaş, Gebze Kadın Cezaevi’nde yaklaşık 20 çocuğun annesiyle birlikte kaldığını ve sayının sürekli değiştiğini söyledi. Cezaevi kurallarına göre 6 yaşını dolduran bir çocuk ya ailesinin yanına ya da yetimhaneye gönderiliyor.

‘BENİM DUYGULARIM, UMUTLARI OLSUN’

Toplumda sokak çocukları ve yetimhanedeki çocuklara yönelik bağış ve merhamet kültürü bulunduğunu ancak cezaevlerindeki çocukların unutulduğunu belirten Betül Aktaş, şöyle konuştu: “Tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında cezaevinde kalan çocuklara karşı toplumda ön yargı oluştuğunu gördüm. Ancak annelerinin işlediği suçlardan dolayı bu çocukların günahı olamaz. Aldığım bilgiye göre üç çocuk hapishanede dünyaya gelmiş. Bir kadın ise 1 ve 5 yaşında iki çocuğuyla hapishanede kalıyor. Çocuklar, annelerinin suçunun cezasını çekmemeli. Bir anne olarak o çocukların dramı içimi sızlattı. Benim duygularım onların umutları olsun istedim.”