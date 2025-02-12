Berlin’den, Filistin Raportörünün etkinliğine engel!

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ALMAN basınında yer alan haberlere göre, Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günter Ziegler, üniversite yönetimiyle düzenlenen toplantıda, Albanese’nin de sunum yapacağı bir etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Ziegler, üniversite yönetiminin, “kutuplaşma ve öngörülemeyen güvenlik durumu” nedeniyle 19 Şubat’ta yapılması planlanan etkinliğin “halka açık yüz yüze bir etkinlik olarak gerçekleştirilemeyeceğine” karar verdiğini belirtti. Ziegler’in, etkinliğin çevrim içi gerçekleştirilmesini teklif ettiği kaydedildi.

WEGNER İSTEMİŞ

Etkinliğe, Londra’daki Goldsmith Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Forensic Architecture bağımsız araştırma grubu kurucusu Eyal Weizman’ın da katılacağı öngörülüyordu. Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Albanese ve Weizman’ın katılacağı etkinliğin iptal edilmesini istemişti. Basında, İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Proser’in de Ziegler’e, etkinliğin iptal edilmesi için elektronik posta gönderdiği kaydedildi.