Berlin’den camileri korumaya 10 milyon Euro kaynak

GEÇEN yıl ekim ayında Halle kentinde sinagoga gerçekleştirilen terör saldırısında bir kapı sayesinde katliamın önlendiğini hatırlatan Bakan Geisel, “Berlin’deki camilerde daha fazla sivil ve üniformalı polisler görev yapacak. Halle’de katliamı bir kapı önledi. Bu yüzden camilerin korunmasına yönelik alınacak önlemler için 2020 ile 2021 yılı bütçelerinden iki yıl için 10 milyon Euro pay ayrıldı” dedi. Berlin’deki camilerin korunması için güvenlik personeli sayısının artırılacağını belirten Geisel, özellikle cuma namazları sırasında önlemlerin daha sıkı olacağını, ancak koruma önlemlerinin camilerle sınırlı kalmayacağını söyledi. Geisel, son dönemlerde Almanya genelinde ırkçıların hedefleri arasında bulunan nargile kafeler ve Müslümanlara ait diğer dernek ve lokalleri de daha sıkı korumayı hedeflediklerini belirtti.

4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü 19 Şubat’taki Hanau saldırısı sonrası hem Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer hem de Türk nüfusunun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul yaptıkları açıklamalarda saldırılara hedef olabilecek kuruluşlara yönelik önlemler alınacağını duyurmuştu. 22 Şubat Cumartesi günü ise Stuttgart’ta yine bir nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.