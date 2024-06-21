Berlin’deki yangının arkasında Rusya mı var?

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UKRAYNA için silah üreten şirketin Berlin’deki üretim tesisi mayıs ayı başında yanmıştı. İtfaiye, bunun, Berlin’de yıllardır görülen en büyük yangın olduğunu belirtirken fabrika tamamen çökmüştü. Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, yabancı bir istihbarat servisi Alman gizli servisine, patlamada Rusya’nın parmağı olduğuna dair somut göstergeler olduğunu bildirdi. Buna göre, Berlin gizli bir kundaklama saldırısının hedefi olmuş olabilir. Aynı zamanda Parlamento İstihbarat Servisleri Kontrol Komisyonu üyesi olan siyasetçi Roderich Kiesewetter, Bild’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın AB topraklarında kasıtlı olarak sabotaj eylemleri gerçekleştirdiğine dair göstergeler var. Bu bizi endişelendirmeli. Almanya’daki kritik altyapı daha iyi korunmalıdır” dedi.



Merkezi Nürnberg’de bulunan Diehl Grubu, Almanya’nın en büyük savunma şirketlerinden biri olan Diehl Defence’i de bünyesinde barındırıyor. Şirket, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya da tedarik edilen IRIS-T hava savunma sistemi gibi askeri ekipmanlar üretiyor. Ancak Berlin’de yanan Diehl Metal Uygulamaları şirketinin ise otomotiv parçalarını rafine eden merkezi bölüm olduğu kaydedildi. Bu nedenle olası saldırının tam hedefinin ne olabileceği henüz belirsiz. NATO, kısa süre önce yayımladığı bir mektupla Rusya’dan gelen tehdidin arttığı uyarısında bulunmuştu. Kuzey Atlantik Konseyi’ne göre Rusya, Avrupa bölgesinde istihbarat servislerinin faaliyetlerini artırıyor. Mektuba göre Putin, casusluk faaliyetlerinin yanı sıra sabotaj eylemleri, şiddet içeren saldırılar ve siber saldırılar planlıyor.