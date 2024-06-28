Berlin’deki kutlamalara gölge düştü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda mücadele eden A Milli Takımımız, son maçta Çekya’ya karşı oynadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan milliler son 16’ya kalmayı başardı. Türk Milli Takımı’nın bu zaferi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Avrupalı Türkler sokaklara döküldü, geç saatlere kadar zaferin sevincini yaşadılar. Başkent Berlin’de de kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Araç konvoyları, kalabalık nedeniyle kutlamaların adresi Ku’damm’a giremedi.

80 KM HIZLA ÇARPTI

Neukölln’de meydana gelen trafik kazası ise tüm bu kutlamalara gölge düşürdü. Evine 300 metre mesafedeki kahvehanede milli maçı izleyen 67 yaşındaki fayansçı Sait T., hakemin düdüğü çalmasıyla birlikte evine gitmek için oradan ayrıldı. O sırada 26 yaşındaki Malik O., kiraladığı otomobille yaklaşık 80 km hızla Sait amcaya çarptı ve yaşlı adamı yaklaşık 20 metre uzağa fırlattı. Sait T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Malik O. ile arkadaşları otomobili orada bırakıp başka bir araçla olay yerinden kaçtı. Ancak Malik O. olaydan yaklaşık 1 saat sonra polise giderek teslim oldu. Kimlik bilgileri ve ifadesi alınan Malik O. serbest bırakıldı. Görgü tanıkları aracın kornalar çalarak seyir halinde olduğunu ve yaya yoluna yaklaştıkça hızlandığını söylediler.