Berlin’deki evsizler kampı yıkıldı

Barınakların yıkılmasına gerekçe olarak ise dondurucu soğukların evsizler için hayati tehlikeye sebep olması gösterildi. Soğuklar nedeniyle geçici olarak yurtlara götürülen evsizler ise kendilerine haber verilmeden barınaklarının yıkılmasına tepki gösterdi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu barınakta birçok evsiz kendilerine ait eşyaları bulamamaktan şikâyetçi oldu. Lichtenberg Belediyesi ise arsa sahibinin yıkma girişimini öğrendikten sonra yıkımın durdurulmasını istedi. Barınakları yıkılanlar, belediyenin sunduğu geçici yurtlarda geceledi.