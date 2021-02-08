Berlin’deki evsizler kampı yıkıldı
Berlin’in Lichtenberg ilçesindeki boş alanda kurulan ve izinsiz olmasına rağmen arsa sahibi tarafından müsamaha gösterilen evsizler kampı, dondurucu soğukların başladığı gün yıkıldı.
Barınakların yıkılmasına gerekçe olarak ise dondurucu soğukların evsizler için hayati tehlikeye sebep olması gösterildi. Soğuklar nedeniyle geçici olarak yurtlara götürülen evsizler ise kendilerine haber verilmeden barınaklarının yıkılmasına tepki gösterdi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu barınakta birçok evsiz kendilerine ait eşyaları bulamamaktan şikâyetçi oldu. Lichtenberg Belediyesi ise arsa sahibinin yıkma girişimini öğrendikten sonra yıkımın durdurulmasını istedi. Barınakları yıkılanlar, belediyenin sunduğu geçici yurtlarda geceledi.
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