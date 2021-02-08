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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 08.02.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Berlin’deki evsizler kampı yıkıldı

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Berlin’deki evsizler kampı yıkıldı
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Berlin’in Lichtenberg ilçesindeki boş alanda kurulan ve izinsiz olmasına rağmen arsa sahibi tarafından müsamaha gösterilen evsizler kampı, dondurucu soğukların başladığı gün yıkıldı.

Barınakların yıkılmasına gerekçe olarak ise dondurucu soğukların evsizler için hayati tehlikeye sebep olması gösterildi. Soğuklar nedeniyle geçici olarak yurtlara götürülen evsizler ise kendilerine haber verilmeden barınaklarının yıkılmasına tepki gösterdi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu barınakta birçok evsiz kendilerine ait eşyaları bulamamaktan şikâyetçi oldu. Lichtenberg Belediyesi ise arsa sahibinin yıkma girişimini öğrendikten sonra yıkımın durdurulmasını istedi. Barınakları yıkılanlar, belediyenin sunduğu geçici yurtlarda geceledi.

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