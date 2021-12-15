Berlin’deki cinayete ömür boyu hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Hortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler Kaçarsanız kovarım ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarımHortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler! 'Kaçarsanız kovarım' ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!#ABD
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Sevgilisine veda edemediSevgilisine veda edemedi!#Gülçin Ergül
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Yıllardır görülen en büyük açık İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...Yıllardır görülen en büyük açık! İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...#Yazılım Açığı
Ulusta apartman görevlisini canice öldürmüştü İşte fitness eğitmeni için istenen cezaUlus'ta apartman görevlisini canice öldürmüştü! İşte fitness eğitmeni için istenen ceza#İstanbul
Nefesler tutuldu Kritik görüşme... Putin açıkladıNefesler tutuldu! Kritik görüşme... Putin açıkladı#Rusya
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı İlk açıklama geldi...Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi...#Danilo Zanna
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’deki cinayete ömür boyu hapis

#Tornike K#Vadim Krasikov#Vadim Sokolov
Berlin’deki cinayete ömür boyu hapis

Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Ağustos 2019 tarihinde Çeçen kökenli Gürcistan vatandaşı Tornike K.’yı öldüren ve asıl adı Vadim Krasikov olduğu sonradan saptanan Rus vatandaşı Vadim Sokolov, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

BERLİN Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, 56 yaşındaki Vadim Krasikov’un Rusya’da iç istihbarattan sorumlu FSB’nin direktifiyle 40 yaşındaki Tornike K.’yı öldürdüğü görüşünde birleşildi. Mahkeme heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ‘eşkıya’, ‘katil’ olarak nitelenen ve 2016 yılında Almanya’ya iltica eden Tornike K.’yı, Krasikov’un Berlin’in Tiergarten kesiminde 3 kurşunla öldürdüğünden şüphe duyulmadığını ve bu nedenle de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tornike K#Vadim Krasikov#Vadim Sokolov

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın