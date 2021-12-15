Berlin’deki cinayete ömür boyu hapis

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BERLİN Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, 56 yaşındaki Vadim Krasikov’un Rusya’da iç istihbarattan sorumlu FSB’nin direktifiyle 40 yaşındaki Tornike K.’yı öldürdüğü görüşünde birleşildi. Mahkeme heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ‘eşkıya’, ‘katil’ olarak nitelenen ve 2016 yılında Almanya’ya iltica eden Tornike K.’yı, Krasikov’un Berlin’in Tiergarten kesiminde 3 kurşunla öldürdüğünden şüphe duyulmadığını ve bu nedenle de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.