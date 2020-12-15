Berlin’deki bakımevlerinde korona patlaması

Berlin’in Mitte ilçesindeki Goldenherz bakımevinde 150 kişiye koronavirüs bulaştı. Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre virüs bulaşanların 108’i bakımevi sakini, 46’sı ise çalışanı. 22 sakin ve bir çalışan ise koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir gün önce de Berlin’in Reinickendorf ilçesinde Domicil bakımevinde 80 sakin ve 30 çalışana koronavirüs tanısı konulmuş, 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Geçen haftalarda yine Berlin’in Lichtenberg ve Friedrich Kreuzberg ilçelerindeki bakımevlerinde de çok sayıda enfeksiyon vakası ortaya çıkmıştı.