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Berlin’de Yeşiller de ‘evet’ dedi

#Almanya#Berlin#Yeşiller
Berlin’de Yeşiller de ‘evet’ dedi

Almanya’nın eyalet konumundaki başkenti Berlin’de Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) sonra Yeşiller de ‘koalisyon sözleşmesi’ne onay verdi. Yeşiller’in hafta sonunda düzenlenen kongresine katılan delegelerin yüzde 96.4’ü 2016 yılında oluşturulan üçlü koalisyonun sürdürülmesine destek verdi. 135 delegeden 131 ‘evet’, 3’ü ‘hayır’ oyu kullandı, 1 delege ise çekimser kaldı.

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AYNI kongrede Yeşiller’den Bettina Jarasch’ın Çevre, Ulaşım, İklim ve Tüketicileri Koruma Senatörü, Daniel Wesener’in Maliye Senatörü ve Ulrike Gote’nin de Sağlık ve Bilim Senatörü olarak görev almalarına delegelerin yüzde 86.9’u destek verdi. Sol Parti üyelerinin ise koalisyon sözleşmesi ile ilgili oylamasının devam ettiği açıklandı. Oylama sonuçlarının 17 Aralık’ta açıklanması öngörülürken, Sol Partli üyelerin de onay vermesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Üç partinin de onay vermesi halinde, SPD’li Franziska Giffey’in 21 Aralık’ta Berlin Eyalet Parlamentosu’ndaki oylamadan sonra Berlin’de ilk kadın belediye başkanı (eyalet başbakanı) olarak göreve başlacağı açıklandı.

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#Almanya#Berlin#Yeşiller

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