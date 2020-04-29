Berlin’de yaşlılar yurdu boşaltıldı

KENTİN doğu semtlerinden Lichtenberg’de bulunan yurtta yapılan test sonuçlarında 28 kişinin testi pozitif çıktı. Durumun ciddiyeti üzerine harekete geçen yurt yönetimi, tedbir amaçlı olarak tüm yaşlıları ve bakıma muhtaç olanları yurttan tahliye etti. Yurdun bağlı olduğu kurumun diğer barınma ve sağlık birimleri de karantinaya alındı. Peş peşe testler yapıldı. Yurtta kalan yaşlılar ve çalışanlar arasında hasta sayısının artmasından endişe ediliyor.

Almanya’da salgın nedeniyle en riskli yerlerin başında gelen huzurevi ve bakımevlerinde virüs tespit edilmiş, çok sayıda yaşlı hayatını kaybetmişti. Sadece Berlin’deki 48 yurtta koronavirüse rastlandı. Yurtlarda kalan 186 yaşlı ve 98 çalışanda virüs tespit edilmiş, ölen yaşlı sayısı ise 38 olarak açıklanmıştı. Hastalık taşıyan yaşlı ve bakıma muhtaç hastaların büyük bölümü yoğun bakımda tutuluyor.