Berlin’de yaşayan 5 kişiden biri, enfekte oldu

ARAŞTIRMA, Robert Koch Enstitüsü ve Mitte Sağlık Dairesi tarafından 17 Kasım-5 Aralık 2020 tarihleri arasında yapıldı. Bu dönemde 2 bin 200 kişiden sürüntü ve kan alındı. Sadece yüzde 1’inin test yapıldığı dönemde enfekte olduğu belirlendi. Yüzde 20’sinde ise hastalık geçirenlerde görülen antikor tespit edildi. Ancak bunların hiçbirinin koronavirüste görülen semptomların ortaya çıkmadığı kaydedildi. Öte andan Berlin’de AstraZeneca’ya olan güvensizlikten dolayı aşı sırası kendisine geldiği halde aşı olmayanların şansını yitireceği açıklandı. Eyalet Başbakanı Michael Müller, “Almanya’da milyonlarca insan bağışıklık için aşı beklerken, raflarda binlerce aşının tutulmasına izin vermem. Kim aşı olmak istemiyorsa şansını kaybeder” dedi. Müller, kendisinin de AstraZeneca aşısı yaptıracağını belirtti.

508 KİŞİ ÖLDÜ

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da son 24 saatte 9 bin 113 yeni korona vakası görüldü, toplam vakası sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu. 508 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı da 67 bin 206’ya yükseldi. Son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına düşen göre günlük yeni korona vakası da 56.8’e düştü. Öte yandan Almanya’da bugüne kadar toplam 4 milyon 719 bin 900 aşılama yapıldı. Bunun 3 milyon 85 bin 114’ü ilk doz, 1 milyon 634 bin 786’sı ise ikinci doz aşılama olarak kayıtlara geçti. Aşılama oranı yüzde 3.7 oldu.