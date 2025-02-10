×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de ulaşım durdu!

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Ulaşım#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de ulaşım durdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:13

Almanya’nın başkenti Berlin’de taraflarla uzlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Toplu Taşıma İşletmesi (BVG) çalışanları yeniden uyarı grevine gitti.

Haberin Devamı

Bu sabah saat 03.00’te başlayan ve 24 saat sürecek olan uyarı grevi nedeniyle kent genelinde tramvay, metro ve büyük ölçüde otobüsler çalışmadı. Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di), 16 bin BVG çalışanını için aylık ücretlerin 750 Euro artırılmasında ve yılda bir maaş fazla ödenmesinde ısrarlı olduklarını yineledi. Ayrıca gece vardiyaları için 300 Euro talep ettiklerini de açıkladı. Uyarı grevi nedeniyle vatandaşların çoğu iş yerlerine zamanında ulaşmakta zorluk çekerken, yine de BVG çalışanlarının tutumunu anlayışla karşıladıkları da gözlendi. Ver.di, önümüzdeki günlerde sürdürülecek görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda yeniden uyarı grevine gideceklerini açıkladı.

Berlin’de ulaşım durdu

Haberin Devamı

Berlin’de ulaşım durdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Ulaşım#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!