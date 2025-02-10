Berlin’de ulaşım durdu!

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Bu sabah saat 03.00’te başlayan ve 24 saat sürecek olan uyarı grevi nedeniyle kent genelinde tramvay, metro ve büyük ölçüde otobüsler çalışmadı. Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di), 16 bin BVG çalışanını için aylık ücretlerin 750 Euro artırılmasında ve yılda bir maaş fazla ödenmesinde ısrarlı olduklarını yineledi. Ayrıca gece vardiyaları için 300 Euro talep ettiklerini de açıkladı. Uyarı grevi nedeniyle vatandaşların çoğu iş yerlerine zamanında ulaşmakta zorluk çekerken, yine de BVG çalışanlarının tutumunu anlayışla karşıladıkları da gözlendi. Ver.di, önümüzdeki günlerde sürdürülecek görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda yeniden uyarı grevine gideceklerini açıkladı.

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