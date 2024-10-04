Berlin’de, Ukrayna ve Gazze’deki savaşlara karşı gösteri

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GÖSTERİDE, “Savaşa gitmeyenler savaşı istiyor”, “Barış”, “Savaşa hayır”, “Barışa fırsat verin”, “El bombaları yerine diplomatlar”, “Bomba ve ölüm yerine ekmek ve gül”, “Alman silahları Alman parası, dünyanın her yerinde cinayet” yazılı dövizler ve pankartlar taşındı.

Sol Parti’den ayrılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşülmesini istedi. Savaşın bitmesi için müzakerelerin yapılmasını isteyenlerin ülkede eleştirilmesine tepki gösteren Wagenknecht, “Bizim barış için diplomasiye ve müzakerelere ihtiyacımız var” dedi. Savaşı başlatanların suçlu olduğunu ifade eden Wagenknecht, “Lütfen çifte standart olmasın. Eğer savaşı başlatan bir politikacı suçluysa o zaman milyonlarca insanın zarar gördüğü son yıllardaki pek çok savaşın sorumlusu olan ABD’li politikacılar ne olacak? Bunlar suçlu değil mi?” diye konuştu.

Sahra Wagenknecht

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‘GAZZE’DEKİ ÖLÜMLERE SESSİZ KALANLAR...’

Wagenknecht, Gazze’deki savaşa ilişkin olarak da “Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçlarına sessiz kalanlar, 20 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin ölümüne sessiz kalanlar bana ahlaklı olduğunu söyleyerek gelmesin. Hayır, bu iki yüzlülüktür. Bu savaş da bitmeli” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümetinin sonu gelmeyen provokasyonlarına karşı da sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Wagenknecht, bunların İsrail’in güvenliğini artırmadığını, tam tersine ‘orada barbarca bir savaşa yol açabileceği için İsrail’deki çok sayıda insanı da tehlikeye attığını’ belirtti. Wagenknecht, tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan iki devleti çözüm yoluna girilmesi gerektiğini, aksi halde savaşın bitmeyeceğini kaydetti. Alman hükümetini ‘Washington’da birilerinin söylediklerini körü körüne takip etmekle’ suçlayan Wagenknecht, ABD füzelerinin Almanya’da konuşlandırılmasını da eleştirdi. Gösteride SPD milletvekili Ralf Stegner de konuşma yaptı. Stegner, Ukrayna’nın kendisini koruma hakkına sahip olduğundan ve Ukrayna’ya sağlanan hava savunma sistemlerinin faydasından söz etmesi üzerine göstericiler tarafından ıslıklandı.