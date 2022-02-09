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HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de üçlü zirve

#Almanya#Berlin#Zirve
Berlin’de üçlü zirve

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin savaşa dönüşmesini engellemek için Berlin’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Washington’da yaptığı görüşmeden dün Almanya’ya dönen Başbakan Scholz, pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştükten sonra Berlin’e geçen Macron ve Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü. Dün akşam saatlerinde başlayan görüşme öncesi kısa açıklamalarda bulunan Duda, Macron ve Scholz, hedefin Avrupa’da yeni bir savaş yaşanmasını engellemek olduğunu vurguladılar. Başbakan Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde ciddi sonuçları göze alması gerektiğini söyledi. Scholz, “Bu sonuçlar politik, ekonomik ve jeostratejik olacaktır” dedi.

‘TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TARTIŞILMAZ’
Ev sahibi Scholz, AB Dönem Başkanı Fransa, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD) Dönem Başkanı Polonya ile G7 Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Almanya’ya Avrupa’da barışın korunması için çok önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Yaklaşık 11 yıl sonra ‘Weimar Üçgeni’ ülkelerinin yeniden bir araya geldiğini belirten Scholz, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve hakkaniyeti tartışılmaz. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Herkes buna saygı göstermeli” dedi. Scholz, gelecek hafta hem Kiev hem de Moskova’da yapacağı görüşmelerde diyalog yoluyla gerginliğin giderilmesi için ağırlığını koyacağını da söyledi.

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‘MESAJIMIZI BİRLİKTE İLETMELİYİZ’
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron da, bölgedeki krizin diplomatik ve diyalog yoluyla aşılması için tüm imkânların kullanılması gerektiğini vurguladı. “Birlikte hareket etmek zorundayız. Ortak mesajımızı birlikte iletmeliyiz. Avrupa’da barış ve istikrar en büyük hedefimizdir” diyen Macron, Avrupa’nın temel haklarına riayet edilmesini istedi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğün tartışmasız olduğunu da yineledi. Hem Putin’in hem de Zelenski’nin gerginliğin diyalog yoluyla aşılmasından yana olduklarını da söyledi. Polonya Devlet Başkanı Duda da, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan ciddi bir savaş tehlikesinin atlatılması için Avrupa ülkelerinin kararlı bir biçimde el ele vermeleri gerektiğini vurguladı. “Hep birlikte el ele vererek olası bir savaşı engellemeliyiz” dedi.
Öte yandan yarın, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan uzmanların ‘Normandiya Formatı’ çerçevesinde Berlin’de bir araya gelip yaşanan krizin aşılması için görüş alışverişinde bulunacakları açıklandı.

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#Almanya#Berlin#Zirve

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