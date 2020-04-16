Berlin’de Türkçe derslerinin verilmesi için imza kampanyası

BERLİN’de kurulan ‘Veli inisiyatifi’ adına kampanyayı başlatan Ahmet Macar, Berlin’deki okullarda uzun dönemden beri MEB öğretmenleri tarafından Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verildiğini ancak bu derslerin ilçe yönetimleri tarafından yavaş yavaş kaldırılmaya başlandığını söyledi. Son olarak Neukölln İlçe Belediyesi’nin gelecek eğitim-öğretim yılında MEB öğretmenlerinin Türkçe derslerini okullardan kaldırmayı düşündüğünü, başka ilçe belediyelerinin de buna benzer girişimler içerisinde olduğunu anlatan Macar, “Türkçe derslerine ihtiyacımız var. Çocuklarımızın kültürümüzü öğrenmesi gerekiyor. Çocukların kendilerini Türkçe ifade edebilmesi için bu derslerin okullarda verilmesi lazım. Belediyelerin Türkçe derslerini okullardan kaldırmaya çalışmasına anlam veremiyorum” ifadesini kullandı.

‘AÇIKÇA EŞİZSİZLİKTİR’

Macar, uzmanların ana dilini iyi konuşan çocukların başka dilleri de iyi öğrenebileceğine işaret ettiğini anımsattı. Berlin Eyaleti’nin Eğitim Bakanlığı tarafından bazı okullarda verilen Türkçe derslerinin MEB öğretmenlerinin verdiği Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yerine geçemeyeceğini vurgulayan Macar, “Sadece Türkçe konuşmak bu dersi vermek için bir yeterlilik değildir” değerlendirmesinde bulundu. Belediyelerin okullarda Türkçe derslerini vermek için sınıf bulunmadığına ilişkin bahanesinin geçerli olamayacağını ifade eden Macar, “Bu, açıkça eşitsizliktir. Biz bu kentte yaşıyoruz ve vergi veriyoruz. Haklarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz” diye konuştu. Macar, Türkçeye sahip çıkmak gerektiğini, bundan dolayı velilerle internet üzerinden imza kampanyası başlattığını belirterek Türkçeye sahip çıkmak isteyenleri //chng.it/gfRKS8K2 adlı internet sayfasından imza kampanyasına katılmaya çağırdı.