Berlin’de toplu taşımada grev

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Berlin’de Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di) ile Berlin Toplu Taşıma İşletmesi (BVG) arasında sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine gelecek hafta çarşamba ve perşembe günü yeniden uyarı grevine gidilmesi kararlaştırıldı. Ver.di, 16 bin 600 BVG çalışanı için talep ettikleri ücret artışının 21 Mart’a kadar kabul edilmemesi halinde süresiz greve gidileceği tehdidinde bulundu. Daha önceki yıllarda ücret artışının minimum düzeyde olduğunu ve o nedenle çalışanların reel ücret kaybına uğradıkları görüşünü savunan Ver.di yönetimi, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Berlin’de metro, tramvay, otobüs seferlerinin tamamen durdurularak, ulaşımın altüst olacağına dikkat çekti.

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750 EURO ZAM

Ver.di aylık ücretlere 750 Euro zam ve toplu taşıma çalışanlarına Noel parası olarak 13’üncü aylık ödenmesini talep ediyor. Ayrıca vardiya çalışanlara ek olarak ayda 250-300 Euro ödeme yapılmasını isteniyor. BVG ise sendikanın talebinin personel giderlerinin kendilerine 2023 yılında 821 milyon, 2024 yılında da 913 milyon Euro’ya mal olduğuna dikkat çekerek, Ver.di’nin talebini abartılı buluyor. Bu nedenle de 21 Mart’ta yapılması planlanan toplu sözleşme görüşmelerinde bir orta yol bulunması beklenmiyor.